Eurobasket2017: El uno a uno de España en la 1ª fase. Y tú, ¿qué opinas?

La fase de grupos del Eurobasket 2017 ya es historia y aprovechamos el momento, antes del partido de octavos de final ante Turquía, para hacer un primer balance individual tras el pleno de victorias de la selección española contra Montenegro, República Checa, Rumanía, Croacia y Hungría. Sorpresas, decepciones, jugadores que han dado un paso adelante, bajas definitivas… de todo un poco.

4- PAU GASOL: 16.8 puntos y 8.8 rebotes (22.5 de valoración)

Incombustible. Se acaban los calificativos para el máximo anotador de la historia de los Eurobasket. Descansó ante Rumanía y sufrió en el choque ante Croacia cuando se enfrentó a rivales móviles que le sacaron de la zona, pero no cabe duda que irá adquiriendo un mayor protagonismo, si cabe, en los cruces que se avecinan. Es el líder del equipo y siempre está a la altura. Eterno.

Video of Pau Gasol (20pts, 8reb.) makes FIBA EuroBasket history!

6- SERGIO RODRÍGUEZ: 9.2 puntos y 6.4 asistencias (11.4 de valoración)

Imprescindible. El Chacho está siendo el motor de la segunda unidad que tan buen resultado ha dado hasta la fecha. Es el encargado de meter una marcha más saliendo desde el banquillo y en los momentos calientes ha sido capaz de asumir tiros importantes. La ausencia de Llull y la baja de Abrines han supuesto que también tenga minutos como escolta aprovechando su confianza en el tiro. Mágico.

Video of Sergio Rodriguez with 10 assists in only 14 min!

7- JUAN CARLOS NAVARRO: 4.6 puntos y 2.4 asistencias (5.8 de valoración)

Insuficiente. Para muchos ya fue dudosa su convocatoria y las circunstancias le han llevado a tener un rol más importante del que en un principio pudiera tener. Sin embargo, partidos de máxima exigencia se le empiezan a quedar grandes y muestra de ello son los triples que ha fallado estando totalmente libre de marca. La selección no tiene un tirador puro a pesar del buen porcentaje global. ¿Aparecerá?

9- RICKY RUBIO: 10.2 puntos y 4.4 asistencias (14.0 de valoración)

La nota positiva. A lo largo de la primera fase se ha visto al mejor Ricky con la camiseta de España. Intenso en defensa y con más confianza que nunca en el tiro desde la larga distancia, batió su récord de anotación ante la República Checa. Importante también su acierto desde el tiro libre en los minutos finales frente a Croacia. Con esta versión de Ricky, el equipo titular gana en amenaza. Esperanzador.

13- MARC GASOL: 9.4 puntos y 7.2 rebotes (14.8 de valoración)

División de opiniones. Es indudable su talento y compromiso pero con España nunca llegamos a ver al Marc de la NBA. Eclipsado por Pau y en momentos también por Willy, le cuesta ser protagonista sin tantos balones como tiene en los Grizzlies. Además, da la sensación de que ambos Gasol se molestan a la hora de compartir pista por falta de espacio en la pintura. Lo más positivo, sus números. Debe dar un paso adelante.

14- WILLY HERNANGÓMEZ: 10.6 puntos y 8.6 rebotes (15.0 de valoración)

Otra de las agradables sorpresas. Está llamado a ser el pívot del futuro en el combinado nacional y sigue creciendo año a año. Su entendimiento en la pista con Sergio Rodríguez le permite jugar bloqueos y continuaciones para sumar con facilidad en posiciones cercanas a canasta. Está ofreciendo una buena imagen también en defensa. No hay mejor manera para continuar aprendiendo que junto a los Gasol. Gran trabajo.

15- JOAN SASTRE: 5.2 puntos y 1.8 rebotes (8.2 de valoración)

Todoterreno. Si algo está haciendo bien Scariolo es preseleccionar a jóvenes con potencial para ser internacionales absolutos y dar oportunidades a algunos de ellos con el objetivo de ir preparando el cambio generacional. Sastre es uno de esos valores de futuro que suma en todas las facetas del juego y garantiza sacrificio en defensa. Está gozando de muchos minutos y su rendimiento está siendo óptimo. Buena imagen.

16- GUILLEM VIVES: 2.0 puntos y 3.3 asistencias (5.5 de valoración)

Buenos minutos. Acudía al Eurobasket sin garantías de poder tener cierta continuidad, pero las abultadas victorias de la selección española a lo largo de la primera fase le han permitido saltar a pista con frecuencia y rendir a un buen nivel repartiendo juego para los compañeros. En el choque ante Croacia, el más exigente de todos, no fue de la partida. Es joven y toda experiencia sirve para aprender. Hora de aprendizaje.

18- PIERRE ORIOLA: 5.8 puntos y 4.0 rebotes (8.2 de valoración)

Uno más. Con la ilusión de un rookie pero con el saber estar en la pista de todo un campeón de la Liga Endesa, está ofreciendo muy buenos minutos de juego tanto en ataque como en defensa. Intensidad y garra como la suya son imprescindibles en cualquier equipo. El baloncesto va más allá de los números y es otro de los culpables del buen rendimiento de la segunda unidad. Fundamental.

19- FERNANDO SAN EMETERIO: 7.4 puntos y 2.6 rebotes (8.4 de valoración)

Incansable. El constante trabajo le ha llevado a ser el alero titular de la selección española y está cumpliendo con creces. Fue capaz de echarse el equipo a la espalda en el mal inicio ante Croacia con dos triples que dieron el pistoletazo de salida a la remontada. No necesita sumar muchos puntos para ser importante a nivel colectivo. Hace de todo y todo lo hace bien. Imprescindible tanto en ataque como en defensa.

21- ÁLEX ABRINES: 7.0 puntos y 2.0 rebotes (4.0 de valoración)

La nota negativa de la primera fase. Estaba llamado a ser el escolta titular tras la baja de Sergio Llull pero un golpe en la rodilla en el debut ante Montenegro le obligó a parar por precaución. Debido a las presiones de su club, Oklahoma City Thunder, ha abandonado la concentración y causará baja para el resto del Eurobasket. España pierde a su tirador nato.

41- JUANCHO HERNANGÓMEZ: 11.0 puntos y 7.0 rebotes (14.0 de valoración)

La gran sorpresa de la selección española. Intensidad, garra y sacrificio al servicio del equipo. Está llamado a ser el 3 alto del futuro y su carta de presentación en el Eurobasket, como pieza fundamental de la segunda unidad, está rozando el sobresaliente. Clave el tapón final ante Croacia. En su deber, controlar la intensidad y poner un poco de pausa al juego en ciertos momentos. Futuro.

Video of Juancho Hernangomez (18 points) with one slam after another!

