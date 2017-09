Eurobasket2017: España baja a la arena y sale victoriosa del infierno turco (73-56)

Un triple del Chacho para cerrar el Q3 puso el punto de inflexión

Ricky Rubio, con confianza en el tiro, volvió a ser el desatascador

Primer duelo a todo o nada para el combinado nacional dirigido por Sergio Scariolo, líder invicto de la fase grupal que le enfrentó a Montenegro, República Checa, Rumanía, Croacia y Hungría, contra una selección turca que contó con el apoyo de prácticamente todo el pabellón pero acabó sucumbiendo ante España.

Era evidente que los anfitriones iban a contar con el factor ambiental, pero también es cierto que debían plantear un partido lo más trabado posible para poder competir y aumentar así sus opciones de victoria. Ambas premisas se cumplieron y la selección española tuvo que emplearse a fondo para lograr el billete a los cuartos de final.

Desde el minuto inicial, España tomó la delantera en el marcador y la ventaja rondó la decena a lo largo de la primera mitad. Turquía hizo la goma y redujo la diferencia en la reanudación pero un triple de Sergio Rodríguez para cerrar el tercer cuarto silenció por un instante el pabellón.

Se acercaba el momento de la verdad y los turcos probaron suerte, sin éxito, desde la larga distancia. Todo lo contrario que Ricky Rubio, autor de 2 triples, que permitió a los españoles continuar sumando y poner de nuevo la ventaja por encima de los diez puntos para afrontar, sin grandes apuros, los dos últimos minutos.

Video of Spain v Turkey - Highlights - FIBA EuroBasket 2017

Victoria en el infierno turco . Espectacular ambiente en el Sinan Erdem Arena. Más de 15.000 espectadores apoyando en prácticamente su totalidad a la selección anfitriona. Los turcos se beneficiaron de esa olla a presión para ir haciendo la goma a lo largo de todo el encuentro, pese a marchar por detrás desde el primer minuto, y cerca estuvieron de igualar el marcador en el tercer cuarto. El resultado final, sin embargo, no fue el deseado para ellos.



Cedi Osman, desaparecido . Turquía acudía al Eurobasket con la baja de estrellas como Bobby Dixon, Ersan Ilyasova y Omer Asik, pero contaba con dos jóvenes realidades como Cedi Osman y Furkan Korkmaz, fichajes de Cleveland Cavaliers y Philadelphia 76ers para la próxima temporada. El primero, condicionado por las faltas en la primera parte y desacertado en el tiro, cedió todo el protagonismo a Korkmaz, que se fue hasta los 20 puntos pero se vio muy solo en ataque.



Ricky y Chacho, desatascadores. Cuando más apretaban los turcos, Sergio Rodríguez anotó un triple para cerrar el tercer cuarto que mantuvo la ventaja en seis puntos y silenció por un instante el pabellón. Lejos de conformarse con ello, Ricky Rubio cogió el testigó y sumó otros dos aciertos desde el perímetro para volver a estirar la diferencia y terminar por sentenciar el partido. Ante una defensa que optó por cerrarse y flotar a los exteriores, ambos bases fueron los encargados de sacar las castañas del fuego.

Video of Sergio Rodriguez beats the buzzer to end the third Quarter