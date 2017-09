Eurobasket2017: España conquista la medalla de bronce en la despedida de Navarro (93-85)

El capitán se retira con 253 partidos y 10 medallas a sus espaldas

Los Gasol se combinan para 51 puntos, 14 rebotes y 57 de valoración

Con la derrota de semifinales ante Eslovenia superada, era el momento de pensar en la medalla de bronce para el combinado nacional dirigido por Sergio Scariolo, líder invicto de la fase grupal que le enfrentó a Montenegro, República Checa, Rumanía, Croacia y Hungría, y verdugo de Turquía y Alemania en las eliminatorias.

Vídeo motivacional:

Con las ideas muy claras y el tercer escalón del podio entre ceja y ceja, España salió lanzada y evidenció su superioridad en el juego interior para abrir brecha en el marcador desde los minutos iniciales. Marc Gasol ejerció de referente ofensivo hasta que una torcedura de tobillo le obligó a descansar durante el resto de la primera parte. El encargado de tomar el relevo fue Pau Gasol y visto que el único peligro de Rusia era Aleksey Shved, la ventaja al descanso se fue hasta los 17 puntos.

Marc volvió a la pista y continuó sumando para la causa pero la selección rusa, con la segunda unidad sobre el parqué, se puso el mono de trabajo y empezó a enchufar desde más allá del arco para ir recortando la diferencia y llegar a ponerse a dos puntos en el último cuarto. Con Ricky Rubio descalificado por doble antideportiva, Sergio Rodríguez controló el ritmo de juego. Vitaly Fridzon falló un triple solo a falta de minuto y medio que pudo haber metido de nuevo a los suyos en el partido a lo que España contestó con dos mates consecutivos para sentenciar el choque.

Video of Spain v Russia - Highlights - 3rd Place - FIBA EuroBasket 2017

Superioridad en la pintura. El ya conocido como 'territorio Gasol' fue la principal arma de la selección española para abrir brecha en el marcador desde los minutos iniciales. Marc se arrancó con 10 puntos en los primeros ocho minutos hasta que tuvo que retirarse lesionado, Pau se fue hasta los 12 en el segundo cuarto, Marc sumó 11 en el tercer período y Pau de nuevo 12 en el definitivo. Ambos hermanos se combinaron para 51 puntos, 14 rebotes, 4 asistencias, 4 tapones y 57 de valoración.

Video of Pau and Marc Gasol score a combined 51pts. against Russia!

Shved y compañía . La gran estrella de Rusia terminó el partido con 18 puntos y un 5/11 en triples aunque llamó especialmente la atención el hecho de que el seleccionador ruso le dejara sentado durante prácticamente todo el último cuarto en una clara apuesta por dar protagonismo a los jugadores que tan buen rendimiento ofrecieron en el intento de remontada: Mozgov, Vorontsevich y Kulagin entre otros. Shved volvió a 2:13 para finalizar el encuentro pero el todo o nada del técnico Bazarevich salió cruz.

El último baile de Navarro. El escolta del FC Barcelona disputó su último partido con la camiseta de la selección española y la despedida, con la medalla de bronce colgada del cuello, acabó siendo la mejor posible. Se retira liderando la tabla de internacionalidades con 253 encuentros a sus espaldas -204 victorias y 49 derrotas- por delante de Epi (239), Reyes (236), Buscató (222) y Rudy (211). Para el recuerdo quedan sus 2796 puntos, 372 rebotes y 445 asistencias para sumar 3 oros, 4 platas y 3 bronces.