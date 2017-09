Eurobasket2017: Goran Dragic, MVP; Luka Doncic y Pau Gasol, en el quinteto ideal

Consulta todos los números y revive las mejores acciones de cada integrante del 5 ideal del campeonato

Punto y final a casi tres semanas de baloncesto en estado puro que acabaron con Eslovenia como campeona del Eurobasket 2017. Y junto al merecido título que levantó el cuadro esloveno, la organización también eligió el quinteto ideal y MVP del campeonato. ¿Coincides con la elección?

ALEKSEI SHVED (RUSIA)

Líder indiscutible de la combinado ruso que se quedó a las puertas del podio tras caer ante España, único partido del campeonato en que no alcanzó la veintena en el apartado anotador. Sus porcentajes de acierto no fueron los mejores, dado que la selección de tiro resultó en ocasiones precipitada, pero terminó como máximo anotador del Eurobasket y acumuló unas medias de 24.3 puntos, 2.6 rebotes, 5.9 asistencias y 19.9 de valoración en 30.8 minutos.

Video of Aleksei Shved (33pts) with another epic EuroBasket performance

GORAN DRAGIC (ESLOVENIA)

Indiscutible MVP del campeonato. Sus 26 puntos en la primera parte de la final bien lo merecen. Quién diría en ese momento que su técnico se permitiría el lujo de tener sentada a la estrella del equipo durante los últimos minutos del partido... El base de los Miami Heat fue, junto con Luka Doncic, el motor de la selección eslovena que subió a lo más alto del podio. Sus números no engañan: 22.6 puntos, 4.4 rebotes, 5.1 asistencias y 22.0 de valoración en 27.8 minutos.

Video of Goran Dragić (35pts. 7reb.) puts on a show in the FIBA EuroBasket 2017 Final

BOGDAN BOGDANOVIC (SERBIA)

El tirador de los Sacramento Kings guió a los suyos hasta la final pero acabó quedándose con la miel en los labios. No fue su mejor partido a nivel de acierto en el lanzamiento desde la larga distancia y se vio obligado a hincar las rodillas ante Eslovenia. Obtuvo mejores porcentajes, sin embargo, en posiciones más cercanas a canasta y acompañó la medalla de plata con unos promedios de 20.4 puntos, 3.6 rebotes, 5.0 asistencias y 19.9 de valoración en 31.8 minutos.

Video of Bogdan Bogdanovic with 24 points as Serbia reach the Final!

LUKA DONCIC (ESLOVENIA)

Sin palabras con el mago de Ljubljana. A sus 18 años fue capaz de echarse el equipo a la espalda en más de un partido y en semis coqueteó con el triple-doble ante España. En su palmarés cuenta ya con 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 1 Eurobasket. Casi nada. Y ante sí se presenta una apasionante temporada, la que a buen seguro será la última en Europa, con más protagonismo si cabe tras la lesión de Llull. 14.3 puntos, 8.1 rebotes, 3.6 asistencias y 18.7 de valoración en 29.1 minutos.

Video of Luka Doncic (11pts. 12reb. 8ast.) earns himself a double-double in semi-final against Spain!

PAU GASOL (ESPAÑA)

El pívot de Sant Boi no faltó a su cita con los premios tanto colectivos como individuales. En los 7 campeonatos de Europa disputados ha formado parte del quinteto ideal y en 3 de ellos, además, fue elegido MVP. Esta edición ha sido especial para él por haber superado las 200 internacionalidades y haberse proclamado máximo anotador de la historia de los Eurobasket. Terminó con 17.4 puntos, 7.8 rebotes, 2.6 asistencias y 21.0 de valoración en 26.3 minutos.

Video of Pau and Marc Gasol score a combined 51pts. against Russia!