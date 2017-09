Eurobasket2017 Grupo D (J1): Sam Van Rossom, Bodgan Bogdanovic y Cedi Osman deslumbran

La jornada comenzó con una sorprendente anotación conjunta entre Gran Bretaña y Bélgica, para seguir con un duelo interesante en el que Bogdanovic decidió y Porzingis falló demasiado. Se cerró con otro duelo individual, que se mereció Osman pero se llevó Shved. En general la tónica del Eurobasket en esta primera jornada ha sido de grandes individualidades pero escaso brillo colectivo.

BÉLGICA 103-90 GRAN BRETAÑA, por Borja Revert

Video of Belgium v Great Britain - Highlights - FIBA EuroBasket 2017

- Sam Van Rossom ha vuelto y de qué manera: suena para el Real Madrid, pero el base quiere jugar y hoy lo ha demostrado. Ha salido en sustitución de un Tabú que estaba realizando un buen partido. Sin embargo, Van Rossom ha cogido el timón del equipo y, aunque el resultado ha sido bastante ajustado durante todo el partido. Si el momento exigía calma, el jugador de Valencia Basket proporcionaba calma al encuentro; si Bélgica necesitaba puntos, Van Rossom estaba ahí para solventar el problema. Entre los dos bases, 37 puntos. También hay que remarcar la intensidad, el acierto y las ganas del banquillo belga, con un De Zeew y un Gillet inconmensurables (38 puntos y 7 triples entre ambos).

- Olaseni y Clark se salen, pero el partido se le ha hecho demasiado largo a Gran Bretaña. Si hubiera durado tres cuartos, los británicos hubieran peleado a muerte hasta el final, pero han ido perdiendo fuelle y las sensaciones en los últimos minutos ya daban a entender que no alcanzarían a los belgas. Olaseni ha realizado una actuación excelsa, con 21 puntos y 11 rebotes y dominando los aros. Pero no ha sido el único interior que se ha salido, ya que Clark ha peleado para que su selección pudiera llegar con opciones: 20 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias.

- Expectativas contra realidad: sí, los jugadores de este partido no son los mejores. Sí, no tienen la misma calidad que otras selecciones. Sí, a priori no es uno de los mejores encuentros del Eurobasket. Pero pese a todo ello, hoy hemos visto un muy buen partido de baloncesto -en la línea de todo el torneo- y, a excepción del Francia-Finlandia de ayer, la primera parte del duelo entre británicos y belgas ha sido de lo mejor del campeonato. Sobre todo en los primeros minutos del segundo cuarto, en los que ha habido un duelo brillante entre Daniel Clark y Van Rossom. En cuestión de dos minutos, ambos jugadores han encestado 3 triples y han liderado a sus equipos, pero no solo han sido ellos los protagonistas. Por parte de los belgas, Mwema ha recogido dos rebotes y uno ha acabado destrozando el aro y el otro ha acabado con un 2+1 para el interior de Bélgica. Por otra parte, en Gran Bretaña Olaseni ha acercado a Gran Bretaña con un buzzer-beater. En la segunda mitad la intensidad ha cambiado, pero las expectativas que había puestas en el partido no se corresponden con la realidad de un duelo que ha acabado con muchos puntos: 103 a 90.

SERBIA 92-82 LETONIA, por Ramón Juan

Video of Serbia v Latvia - Highlights - FIBA EuroBasket 2017

Dominio interior serbio frente a la eficacia de Letonia. La primera mitad nos dejaba el marcador totalmente abierto (45-47). Un partido en el que Letonia imponía el ritmo en el primer periodo, alcanzando rentas de hasta 12 puntos gracias a su gran acierto en el lanzamiento. Serbia se veía superada por el ritmo de juego y la eficacia de Dairis Bertans y Porzingis. Pero Serbia dominaba el rebote, especialmente a nivel ofensivo (11-4 en esta primera mitad) obteniendo y aprovechando segundas opciones. La velocidad y eficacia de Bogdan Bogdanovic fue la que llevaba al equipo serbio a remontar y Lucic igualaba la contienda por primera vez a comienzo del segundo periodo (30-30). Marjanovic dominaba cerca del aro y Letonia jugaba cada vez más lejos de la pintura. Serbia alcanzaba rentas de hasta 7 tantos pero de nuevo el acierto en el tiro de Bertans y Porzingis enganchaba a Letonia al partido.

Letonia: de los ‘apagones’ a los ‘arreones’. La segunda mitad de Letonia se convertía en una alternancia entre periodos de imprecisiones en los que Serbia marcaba el ritmo, recuperando balones y dominando el juego, y otros momentos de acierto exterior letón. Bertans y Porzingis enlazaban acciones que devolvían la ventaja en el mercador a Letonia en el último periodo después de tramos en los que la dificultad de hallar equilibrio en el juego hacía que Letonia no pudiera encontrarse cómoda en la cancha. Serbia, con mayores referencias cerca del aro como Macvan (14p, 11r) o Marjanovic (13p, 6r) transmitía mayor sensación de equilibrio, a pesar de los latigazos anotadores del perímetro letón.

Bogdanovic y Jovic rematan la faena. Con el partido entrando en el tramo decisivo igualado emergía la figura de Bogdan Bogdanovic asumiendo la responsabilidad de jugarse los balones en los momentos decisivos. Su gran actuación en todo el encuentro (30p, 4a) se hacía más patente con dos acciones que daban a Serbia la renta que sería decisiva para el triunfo a falta de un par de minutos. Jovic (5p, 8a) marcaba el ritmo con sus asistencias y entre ambos dominaron el tempo de juego en momentos clave.

TURQUÍA 73-76 RUSIA, por Xan Ramos

Video of Turkey v Russia - Highlights - FIBA EuroBasket 2017

Igualdad si, pero motivada por una falta de calidad grupal: El partido no se decidió hasta los últimos minutos y fue emocionante por su importancia para la clasifcicación, pero de escasa calidad. Turquía notará mucho en este campeonato la baja de Muhammed, puesto que Guler no es un base, y Sipahi aunque tuvo buenos detalles en la primera parte, no está aún preparado para llevar el peso de su selección. La segunda parte fue bonita de ver, pero por la emoción de quien se llevaría la victoria, ya que en cuanto al juego solo destacaban un cuarteto de individualides. Esto es algo que ha marcado toda la primera jornada del Eurobasket: espectaculares actuaciones individuales pero escasa calidad en el juego de equipo.

Duelo estrella con actitudes muy diferentes y un final injusto: Es indudable que el duelo individual fue el que mantuvieron Alexay Svhed y Cedi Osman, con 22 y 28 puntos respectivamente. Estuvo muy igualado en la anotación pero la forma de conseguir los puntos fue totalmente diferente. El joven turco jugó con intensidad y ganas, intercalando tiros de tres con penetraciones y forzando continuas faltas en la defensa rusa. Sin embargo el jugador mejor pagado del continente, practicamente se dedicó a jugar tras la línea: no anotó su primera canasta de dos hasta el último cuarto y hasta 6 de sus tiros libres fueron tras faltas en triples. Pero como el baloncesto no siempre es justo, el que anotó el triple claver para dar la victoria a su equipo fue Alexey Shved. Mientras la anotación de Shved superaba su anotación, Osman gracias a su aportación en rebotes y otras facetas valoró 34 por los 16 del ruso.

Batalla en la pintura: Donde no hubo indolencia por ninguna de las partes fue en el uno contra uno que jugaron los cincos titulares (aunque Mozgov salió desde el banquillo). Erden y Timofey tuvieron una batalla de cincos clásicos, que comenzó ganando claramente el ruso, aunque las mejores acciones de la primera parte fueron dos mates espectaculares de su rival. Pero en el último cuarto Erden se puso las pilas igualando la batalla hasta que fue eliminado, dejando via libre para el dominio de Mozgov que acabó con 20 puntos.

