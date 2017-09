Eurobasket2017: La Eslovenia de Luka Doncic bombardea y arrasa a España (72-92)

Empezaba la lucha por las medallas para el combinado nacional dirigido por Sergio Scariolo, líder invicto de la fase grupal que le enfrentó a Montenegro, República Checa, Rumanía, Croacia y Hungría, y verdugo de Turquía y Alemania en las eliminatorias.

No fue posible. La selección española volvió a sufrir en la defensa del bloqueo directo y Eslovenia no perdonó los desajustes producidos a partir de dicho movimiento. Además de la exhibición triplista (14/25) y un espectacular Luka Doncic (11+12+8) que coqueteó con el triple-doble, los eslovenos se mostraron desde el salto inicial más hambrientos en su objetivo de pasar a la final, de tal manera que España se verá las caras ante el perdedor del Rusia-Serbia por subir al tercer escalón del podio.

Video of Spain v Slovenia - Highlights - Semi-Final - FIBA EuroBasket 2017

What were you doing when you were 18? @Luka7doncic for example finished the #EuroBasket2017 Semi-Final with 11pts,12reb and 8ast pic.twitter.com/lJvXCUKDbQ