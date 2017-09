Eurobasket2017: Pleno para España en la histórica tarde de Pau Gasol (64-87)

Quinto y último partido de la fase de grupos para el combinado nacional dirigido por Sergio Scariolo, matemáticamente líder tras haber superado en las jornadas previas a Montenegro, República Checa, Rumanía y Croacia, ante una selección húngara ya clasificada para los octavos de final y, por consiguiente, sin nada en juego.

Cinco de cinco y a pensar en la fase eliminatoria. La selección española superó sin grandes apuros a Hungría, que dio descanso a Adam Hanga, en un choque sin nada en juego por parte de ninguno de los dos bandos y que volvió a evidenciar la importancia de la segunda unidad en el pleno de victorias obtenido hasta la fecha.

Si bien es cierto que el partido era un mero trámite para poner punto y final a la fase de grupos, Pau Gasol no quiso faltar a su cita con la historia y se conviertió en el máximo anotador de los Eurobasket superando los 1.104 puntos de Tony Parker y establenciendo la nueva marca, por ahora, en 1.111 tantos.

