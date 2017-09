Eurobasket2017 Schröder y Theis doblegan a Francia en un apretado final

Alemania da el salto a los cuartos de final tras imponerse a una Francia que dominó el arranque de partido. Con Schröder apagado en el primer periodo, el conjunto alemán no entraba en ritmo. En el segundo tiempo la consistencia alemana generaba dudas a un combinado francés que vio como era superado en el marcador en un último periodo que llevo la emoción a los más altos niveles, deparando unos minutos finales de máxima intensidad.

Sin Schröderdomina Francia: El primer periodo fue de claro dominio galo. Heurtel y De Colo marcaban el ritmo del partido mientras que Schroder estaba errático en la cancha. Diaw anotaba un triple que colocaba un 4-14 en apenas seis minutos. El 0/6 de Schröder en los primeros compases de partido se sumaba también a la gran labor interior de Lauvergne por parte de Francia y el partido parecía que iba a discurrir por un camino que nada tuvo que ver con lo que vino después.

Video of Daniel Theis with a monster slam after good work from Dennis Schröder

La eficacia de Theis, decisiva Mientras que Schröder iba poco a poco recuperando protagonismo en el juego, se sumaba también la gran labor de Theis en la anotación. Eficaz en momentos clave, acabó sumando 22 puntos con un 8/9 en tiro de campo y aportando 7 rebotes que complementaban la gran segunda mitad de un Schröder que seguía absorbiendo el liderazgo de su equipo. Schröder, infalible desde el tiro libre (11/11) y eficaz en el desborde acabó sumando también 8 asistencias clave en el triunfo de su equipo.

Fournier y las ganas francesas no fueron suficiente: En el tramo final de partido, Alemania cogió la iniciativa en el marcador e hizo aparecer dudas en Francia. Heurtel y De Colo no se encontraban cómodos. Solo los latigazos de Fournier evitaban que el partido se cerrase a falta de 3 minutos con nueve tantos de ventaja para Alemania. Los instantes finales supusieron un boom de emoción que llevaron a los galos a tener opción de triunfo hasta una última acción de De Colo que podría haber forzado la prórroga.