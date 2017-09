Eurobasket2017: Un sublime Marc Gasol mete en semis a la España más espesa (72-84)

Décima semifinal consecutiva para España en Eurobasket

Marc, decisivo en el Q3 con 18 puntos para un total de 28

Los 27 puntos de Schroder, insuficientes para Alemania

Segundo duelo a todo o nada para el combinado nacional dirigido por Sergio Scariolo, líder invicto de la fase grupal que le enfrentó a Montenegro, República Checa, Rumanía, Croacia y Hungría, y verdugo de Turquía en octavos de final.

Flojo partido en líneas generales ante una Alemania que volvió a tener en Dennis Schroder a su mejor hombre. La selección española empezó muy espesa en ataque y enseguida se vio 11-2 por debajo mediado el primer cuarto. Estáticos en ataque, limitados a meter balones a los pívots, faltos de una mayor producción ofensiva por parte de los jugadores exteriores... La mejor noticia al descanso era el resultado: un punto de ventaja.

El encuentro pintaba feo, las caras de los jugadores eran el espejo del alma y todo hacía presagiar una segunda mitad a cara de perro. Hasta que apareció Marc Gasol. El pívot firmó su mejor partido del Eurobasket con 28 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones y 37 de valoración en una exhibición que rompió el partido por completo en el tercer cuarto y sirvió para meter a España en su 10ª semifinal consecutiva de un Eurobasket.

Video of Germany v Spain - Highlights - Quarter-Final - FIBA EuroBasket 2017

Desequilibrio interiores-exteriores . La selección española se mostró muy incómoda a lo largo de la primera mitad. Los exteriores no vieron aro y las defensas se cerraron causando un colapso en la pintura. Pau (12), Marc (8), Oriola (4), Willy (2) y Juancho (2), los hombres altos de España, se combinaron para 28 puntos mientras que los exteriores tan solo sumaron 6 repartidos entre Sastre (3) y el Chacho (3). La actividad de los jugadores de perímetro mejoró en la segunda parte y ello supuso una mayor fluidez en el juego que acabó llevando a España a semifinales.



. La selección española se mostró muy incómoda a lo largo de la primera mitad. Los exteriores no vieron aro y las defensas se cerraron causando un colapso en la pintura. Pau (12), Marc (8), Oriola (4), Willy (2) y Juancho (2), los hombres altos de España, se combinaron para 28 puntos mientras que los exteriores tan solo sumaron 6 repartidos entre Sastre (3) y el Chacho (3). La actividad de los jugadores de perímetro mejoró en la segunda parte y ello supuso una mayor fluidez en el juego que acabó llevando a España a semifinales. El talento de Schroder, insuficiente . Era la gran amenaza del combinado germano y no falló a la cita. El jugador de los Atlanta Hawks ofreció una enorme variedad de recursos técnicos y lideró a los suyos con 27 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias y 20 de valoración a pesar de la excelente defensa de Joan Sastre durante varias fases del encuentro. Su gran actuación, sin embargo, quedó estéril al caer eliminados en la antesala de la lucha por las medallas. El único compañero que terminó con dobles figuras en lo que a anotación se refiere fue Daniel Theis (15).



. Era la gran amenaza del combinado germano y no falló a la cita. El jugador de los Atlanta Hawks ofreció una enorme variedad de recursos técnicos y lideró a los suyos con 27 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias y 20 de valoración a pesar de la excelente defensa de Joan Sastre durante varias fases del encuentro. Su gran actuación, sin embargo, quedó estéril al caer eliminados en la antesala de la lucha por las medallas. El único compañero que terminó con dobles figuras en lo que a anotación se refiere fue Daniel Theis (15). Bienvenido, Marc. Su campeonato estaba siendo bastante discreto hasta la fecha, muy por debajo del nivel al que nos tiene acostumbrados en la NBA, y la exhibición del tercer cuarto coincidiendo con los minutos de descanso de Pau fue la mejor noticia posible tanto para el equipo como especialmente para él a nivel personal. Lo necesitaba. Anotó nada más y nada menos que 18 puntos, entre ellos los 15 últimos de España en dicho período, y fue el principal guía hacia la victoria. El mediano de los Gasol apareció llegado el momento más importante del campeonato. Ojalá sea para quedarse.

Video of Inside Spain's locker room following Quarter-Final defeat of Germany