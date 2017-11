Fenerbahce corta la racha de un gran Valencia Basket (79-66)

El reciente campeón del torneo necesitó emplear a fondo sus enormes recursos para imponerse a un resistente Valencia Basket. Con esa idea deberá regresar la expedición valenciana a la capital del Turia. Pese al engañoso marcador final, las sensaciones que dejó el equipo de Vidorreta fueron más que positivas. Evidentemente tiene cosas que mejorar si quiere derrotar a la élite del continente europeo en los choques de más glamour que están por venir, pero no es mal camino el elegido para intentarlo. En Estambul dieron muestras de una competitividad a prueba de bombas.

La tónica general del partido para Valencia Basket fueron la resistencia y la capacidad de reacción, ya que durante muchas fases del encuentro el equipo turco castigaba con la autoridad de un campeón, pero siempre encontraban los taronja el carácter para no amilanarse y seguir plantando cara al gigante otomano. De salida, un inspirado Datome envió las primeras señales y con ocho puntos puso una renta de +7 en cuatro minutos (12-5), pero ahí llegó la primera respuesta del equipo valenciano con un enorme Will Thomas, que anotó de tres y cogió varios rebotes en ataque. Fue el principal estandarte, ayudado por Pleiss, en el primer tramo del partido.

Rafa Martínez (foto @valenciabasket)

Transcurridos los 10 primeros minutos con entereza (20-18), en el segundo período llegó el primer gran golpe de Fenerbahce. Zelko Obradovic no iba a permitir a los suyos un mínimo de relajación en defensa, y a partir de ahí, sus jugadores se pusieron a morder como perros de presa y llegó la primera crisis visitante: un triple de Sloukas ponía la máxima diferencia en +12, aunque Van Rossom y Dubljevic acortaban diferencias y dejaban el resultado 38-30 para irse a vestuarios. El belga y Pleiss eran los mejores de su equipo, y Vesely amenazaba con lo que llegaría luego.

Tras el descanso, buenas noticias: reaparecía Saneme. El cántabro no pareció que llevara casi 2 meses fuera y pronto fue asumiendo galones, hasta convertirse en el mejor jugador valencianista. O sea, todo estaba como cuando se fue. Su sustituto en las lides de referencia ofensiva, Erick Green, apenas compareció en la pista turca, maniatado por una asfixiante defensa de los jugadores de Zelko, finalizando el partido con 4 puntos y 0 de 5 en tiros de campo. Un triplazo del Santo sobre el final de posesión ponía a 5 a Valencia Basket, pero si el tercer período parecía que iba a ser para el alero español, apareció en estado de gracia el americano Nunnally, que con 11 puntos y tres triples en este cuarto volvió a estirar la diferencia en favor de los locales (57-49 antes de empezar el último parcial).

Como decíamos, Valencia supo responder a todos los estirones de Fenerbahce (menos el último), pero desgraciadamente para sus intereses, cada vez que llegaba esa reacción y volvían a acercarse a 4 o 5 puntos, los turcos encontraban en su orgullo de campeón otra respuesta para frenar esa “osada” reacción. Así había comenzado el último cuarto: Duby y Doornekamp consiguieron acercar al Valencia, pero Sloukas lo cortaba rápido con un triplazo. Luego San Emeterio encontró su happy moment y enchufó dos triples consecutivos, pero de nuevo un gran Sloukas y un enorme Vesely frenaban el intento… y así fue como murió el partido, con una enorme canasta con adicional del pívot checo, que esta vez dejaba noqueado al oponente a falta de menos de dos minutos.

Volvió Green a pista para tratar de encontrar la inspiración, pero en algún punto del vuelo a Estambul debió perderse. Esperemos que lo encuentre pronto y siga ofreciendo el espectáculo que está regalando a los aficionados de la Liga Endesa en general, y a los valencianos en particular.

Vesely vía euroleague.net

La pasión turca: Si tuviéramos que elegir una sola clave para explicar el partido de hoy, no habría duda: la defensa. Con un míster como Obradovic en el banquillo, no hay un jugador en Europa que no sepa qué tiene que hacer sobre la pista; lo primero es defender. Tras un primer cuarto dubitativo y menos exigente, el coronel serbio echó una bronca a los suyos que todavía debe retumbar en las paredes del pabellón otomano. Y desde ese momento, no hubo un ápice de relajación en los suyos, que dejaron seco a Erick Green y cerraron mil veces las salidas ofensivas de los de Vidorreta. Ante una lección así, es muy difícil salir bien parado

El Santo ha vuelto: La mejor noticia para Valencia Basket no fue solamente el regreso a las pistas de San Emeterio. Lo fue el modo en que ha regresado, asumiendo el liderazgo desde el primer momento. En menos de 20 minutos hizo 11 puntos, y anotó tres triplazos marca de la casa que mantuvieron con vida a los suyos. Al final no fue suficiente, pero al menos Green ya sabe que ha vuelto su mejor aliado, y el equipo necesita más referencias en ataque.

Sin balas no disparas: Como decíamos, ante una defensa así es muy complicado anotar, y pese al empeño de San Emeterio, Van Rossom y Pleiss (que alcanzaron la decena), el Valencia echó de menos un baluarte ofensivo que diera la cara e intentara asustar a los turcos. Green fue bajado de las nubes y por primera vez este año hizo un mal partido (4 puntos, todos de tiro libre), y su escudero en la pintura, Dubljevic, tiró de raza para anotar un par de buenas canastas pero su aportación fue escasa con tan solo 8 puntos. De este modo, con sus mejores atacantes prácticamente anulados, el equipo taronja no pudo hacer frente al arreón final de Fenerbahce.

estadísticacas Fenerbahce euroleague.net