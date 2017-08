Finlandia: mostrarán su juego ofensivo empujados por su fantástica afición

Guía Eurobasket (link)

LISTA DE SELECCIONADOS:

Nº Jugador POS ALT AÑO 4 Mikko Koivisto Escolta 194 1987 5 Alex Murphy Ala-pívot 206 1993 7 Shawn Huff Alero 198 1984 8 Gerald Lee Pívot 208 1987 9 Sasu Salin Escolta 191 1991 10 Tuukka Kotti Pívot 205 1981 11 Petteri Koponen Base 194 1988 12 Matti Nuutinen Alero 200 1990 15 Teemu Rannikko Base 189 1980 23 Lauri Markkanen Ala-pívot 213 1997 31 Jamar Wilson Base 185 1984 33 Erik Murphy Ala-pívot 208 1990

LA ESTRELLA: PETTERI KOPONEN. Líder y alma absoluta de su selección. Como en los casos de otras selecciones de las que no lucharán por medalla, su estrella es un jugador con una trayectoria muy por encima del resto de los componentes de su equipo. Esto cambiará con la irrupción de Lauri Markanen, que este año comienza su carrera en la NBA y será el líder sobre el que girará el fututor finlandés, pero para este Europeo el hombre a seguir seguirá siendo el base-escolta del F.C. Barcelona Lassa. Su juego es una muestra pefecta del juego de los Susijengi (manada de lobos): mucho tiro exterior, versatilidad en las posiciones exteriores y juego ofensivo buscando el tiro a la primera opción clara que tengan. El mayor problema es que Petteri no llega en su mejor momento ya que los problemas físicos le han impedido disputar la preparación y su temporada en el Barça puede afectar a su confianza. A pesar de esos condicionantes, su calidad está fuera de toda duda. Si alcanza un estado físico mínimamente óptimo, será el máximo anotador y asistente de la manada de lobos. A la vista del grupo que les ha tocado, es muy complicado pensar en la clasificación para la siguiente fase, ya que a priori su lucha se reducirá a no ser el farolillo rojo, puesto que debería ocupar Islandia, pero el hecho de jugar en casa ante su fantástica afición, será un acicate muy importante para que Petteri y los suyos quieran realizar el mejor juego posible, independientemente de sus posibilidades de alcanzar la siguiente fase.

Koponen hacia el aro

Hay menos dudas de quien es la promesa de este grupo que de quien es el líder: el número 7 del último draft es uno de los mayores prospects de todo el continente y hay muchas ganas de verlo en acción en este Europeo. Es un jugador que tendrá que vivir con la carga de ser considerado el nuevo Nowitzki como ya les ha pasado a otros, pero Lauri es posiblemente el que más posibilades tiene de acabar acercándose al mito alemán. El finlandés es un ala-pívot de 2.13 con una gran movilidad y que ha promediado un 43% en triples en su último año en la universidad. Como el alemán ha dominado en categorías inferiores, promediando en el último Europeo Sub20 24.9 puntos y 8.6 rebotes con un 39% en triples. Con 20 años está aún un poco verde para destacar en este torneo, pero tampoco sería descartable que, si comienza bien, ganase confianza y demostrase todo su talento. Se trata de un jugador difícil de defender por su altura y versatilidad.

Video of Lauri Markkanen (Arizona) vs Arizona St // 1.12.17 // 30 Pts *CAREER HIGH*

ATENTOS A... ERIK MURPHY. Ha sido más complicada decidir que jugador podía ir en este lugar ya que tanto Salin, como Lee o Huff son buenos candidatos y además Murphy parece haber perdido algo de ascendencia en el juego en estos amistosos. Pero el rendimiento que tuvo en el Eurobasket 2015, con medias de 13.2 puntos y 7.7 rebotes, nos hace creer que ya en el campeonato oficial será pieza clave de su selección y que haría una pareja muy interesante a nivel ofensivo con el joven Markkanen. Los dos tienen puntos tanto dentro como fuera de la zona y serían un dolor de cabeza para sus defensores si se dedican a intercambiar posiciones. De todas formas si hay otro punto al que estar atentos en el caso de Finlandia es a su fantástica afición que, como pudimos comprobar en nuestro país en la Copa del Mundo de 2014, es una de las más incansables, animosas y divertidas de todo el campeonato. Será una autentica maravilla poder disfrutar de esa auténtica comunión entre equipo y público al ser una de las sedes de este Europeo.

Lanzamiento triple de Erik Murphy (Foto: Luis Fernando Boo).

Su gran afición que les empujará continuamente

La irrupción de Markkanen

Si les entran los tiros de fuera, su juego alegre y ofensivo les puede llevar a dar más de una sorpresa

DEBILIDADES

El estado físico de Koponen

Dificultades para anotar si no aciertan desde el exterior

Tienen muy pocas posibilidades de clasificarse

MÁS INFO:

Cuentan con 8 jugadores que han disputado la última temporada fuera de sus fronteras, de ellos tres lo han hecho en la Liga Endesa

Teemu Rannikko, que jugó en Granada en la temporada 2009/2010, regresa a la selección tras tres años de ausencia