Francia: El objetivo, la cuarta medalla consecutiva

LISTA DE SELECCIONADOS:

Nº Jugador POS ALT AÑO 6 Antoine Diot Base 193 1989 4 Thomas Heurtel Base 189 1989 15 Leo Westermann Base 197 1992 12 Nando De Colo Escolta 195 1987 10 Evan Fournier Escolta 198 1992 91 Edwin Jackson Escolta 190 1989 33 Axel Toupane Alero 198 1992 13 Boris Diaw Ala-pívot 203 1982 14 Kim Tillie Ala-pívot 210 1988 7 Joffrey Lauvergne Pívot 210 1991 17 Vicent Poirier Pívot 213 1993 1 Kevin Seraphin Pívot 208 1989 25 Louis Labeyre Pívot 209 1992

LA ESTRELLA: Nando De Colo. El escolta francés después de haber realizado su segunda temporada en el CSKA de Moscú, se encuentra ante uno de sus mayores retos con la selección. Durante este año, ha liderado al conjunto moscovita en anotación con 19.4 puntos, 1 robo y 21.5 de valoración por partido. El conjunto ruso acabó la liga regular con un balance de 22 victorias y solo ocho derrotas, haciendo que su eliminación frente a Olympiacos en Final Four, dejara la temporada muy por debajo de las expectativas. Con las bajas de Nicolas Batum, Rudy Gobert y la retirada de Tony Parker, Francia presenta uno de sus equipos más flojos de los últimos años. Nando de Colo está obligado a ser el timón de un equipo que llega muy tocado después de haber caído eliminado por España en los dos últimos campeonatos (Si Francia y España quedan primeras de grupo, se volverán a ver las caras en semifinales). El jugador del CSKA, ha obtenido medalla en los últimos 3 europeos (Oro: Eslovenia 2013, Plata: Lituania 2011, Bronce: Francia 2015) y pertenecido al último mejor quinteto, pero sin duda este verano podría realizar uno de sus mayores logros con la selección.

Nando De Colo

LA PROMESA: Vincent Poirier. Con 23 años y 2.13 de altura ha promediado 11,2 puntos, 8,1 rebotes, 1,3 rebotes y 15,1 de valoración en el París-Levallois. Al comienzo del verano, se dió a conocer su fichaje por Baskonia, pudiendo ser un posible sustituto de Tornike Shengelia. Aporta tanto en ataque como en defensa gracias a su gran embergadura, permitiendole tener una gran facilidad para intimidar a los rivales y para obtener rebotes. Con las bajas de Rudy Gobert y Mickäel Pietrus, tendrá minutos en cancha en su primer Eurobasket, siendo sin duda uno de los jugadores jóvenes a seguir en este campeonato.

Video of VINCENT POIRIER!! WELCOME TO BASKONIA!!

ATENTOS A: Edwin Jackson. Después de realizar su mejor temporada en Liga Endesa (21.3 puntos, 3.5 rebotes y 3.3 asistencias por partido) el exjugador del Movistar Estudiantes, se prepara para disputar su primer Eurobasket con la selección francesa. Con la experiencia de dos mundiales, la marcha de Tony Parker y la baja Nicolas Batum, asumirá un rol mucho más ofensivo que en los últimos años con la selección, pudiendo finiquitar el mejor año de su carrera a nivel personal (La próxima temporada jugará en el Guangdong de la liga china). Puede ser la pieza fundamental para dar descanso a jugadores como Nando de Colo, sin descompensar el juego ofensivo. No sería de extrañar que acabe jugando los momentos finales en la posición de alero para compartir cancha con Thomas Heurtel y de Colo.

FORTALEZAS

Amplia variedad en el puesto de base

El juego colectivo

Equipo anotador

DEBILIDADES

La falta de Tony Parker, Mickäel Pietrus, Rudy Gobert y Nicolas Batum

El juego interior

Pertenecen al grupo más dificil del campeonato

MÁS INFO:

Bajas de última hora:

​Fabien Causeur (Real Madrid): Lesión en el pie Timothé Luwawu-Cabarrot (Philadelphia 76ers): Problemas en la rótula Rodrigue Beaubois (Saski Baskonia): Acuerdo mutuo