Gran Bretaña: Sin mucho que perder y con mucho que ganar

LISTA DE SELECCIONADOS:

Nº Jugador POS ALT AÑO 4 Andrew Lawrence Base 185 1990 5 Teddy Okereafor Base 193 1992 19 Luke Nelson Base 190 1995 3 Ben Mockford Base 186 1989 1 Kyle Johson Escolta 195 1988 0 Jules Dang Akodo Escolta 188 1996 20 Kieron Achara Ala-pívot 208

1983 11 Gabriel Murray Alero 201 1984 10 Daniel Clark Ala-pívot 210 1988 25 Gabe Olaseni Ala-pívot 210 1991 13 Eric Boateng Pívot 208 1985

LA ESTRELLA: DANIEL CLARK

Daniel Clark tiene todo el peso de la selección y más desde que Luol Deng y Ben Gordon han dejado de ir. Esto es algo bueno y malo para los británicos, Clark es un jugador conocido para el público español, pues ha jugado varias temporadas en ACB, y aunque actualmente esta sin equipo ha sonado para el GBC. Clark es un jugador alto, pero nada fuerte, sus virtudes son más de atacar el aro de frente y usar su lanzamiento exterior. En los partidos de preparación ha sido el jugador que más ha jugado con diferencia, junto con Teddy Okafor.

LA PROMESA: LUKE NELSON

Luke Nelson, en algunos partidos de la preparación ha salido como titular, la pareja de bases dentro del equipo parece clara y los minutos se repartiran entre él y Andrew Lawrence. A pesar de ser de los jovenes de la plantilla los galones dentro de esta son claros, buscan que cambie el ritmo del juego, aunque su lanzamiento exterior aún esta por pulir, sobre todo desde el 6,75. Es un base con una buena visión de juego, no es el prototipo de base americano de mucho 1x1 y buscar acciones individuales. Sus números en el Europeo U20 fueron de 14,4 puntos, 2,6 rebotes y 3,6 asistencias (año 2015).

Herbalife Gran Canaria se ha fijado en él y se ha adelantado con su fichaje y luego cediendolo al Betis.

ATENTOS A:

Lawrence, es uno de los bases del equipo y junto con Nelson de lo mejor en la zona exterior, en el interior sus hombres tienen un corte más defensivo como son Boateng y Olaseni, que suplen la mala presencia defensica de Clark. Sin olvidarnos de Teddy Okerafor que muchas veces hace funciones de escolta.

FORTALEZAS

Nadie espera mucho de ellos y pueden sorprender

La pareja formada por Clark y Nelson ofensivamente es lo mejor del equipo

Tienen un grupo llamado de la muerte, así que ganado algun partido podría darse la sorpresa de acabar entre los 4 primeros

DEBILIDADES

Plantilla sin nivel en general, bÁsicamente los veteranos son los que cumplen

Floja linea exterior, sobre todo en cuanto a escoltas y aleros

Juego interior ofensivo flojo, excluyendo a Clark

MÁS INFO:

La selección británica ha contado con la baja de última hora de Carl Wheatle por lesión, lo que deja de momento a Joe Puntry con 11 efectivos. Este equipo realmente va de cenicienta por eso si consiguen clasificarse en la fase de grupos o ganar un partido habran conseguido más de lo que muchos esperan, aunque es verdad que han tenido pocos partidos de preparación, pero han ganado la mayoría. Otra de las sorpresas es ver como no estan en las filas Ben Gordon, jugador clave en las rondas previas para clasificarse en el Eurobasket.

Parece indicar que Gran Bretaña "competira" mientras Clark, Nelson, Lawrence, Boateng aguanten, pero mi pronostico es que no haran mucho durante el Eurobasket, aunque ya ha sido un premio poder disputarlo.