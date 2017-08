Italia: el último baile de Messina, una preparación ajetreada y muchas dudas

Guia Eurobasket 2017 (link)

LISTA DE SELECCIONADOS:

Nº Jugador POS ALT AÑO 0 Daniel Hackett Base 197 1987 3 Marco Belinelli Escolta 196 1986 4 Pietro Aradori Escolta 194 1988 5 Ariel Filloy Base 190 1987 6 Paul Biligha Pívot 200 1990 9 Nicolò Melli Ala-pívot 205 1991 10 Davide Pascolo Ala-pívot 203 1990 12 Marco Cusin Pívot 210 1985 20 Andrea Cinciarini Base 193 1986 23 Awudu Abass Alero 200 1993 32 Christian Burns Alero 203 1985 70 Luigi Datome Alero 203 1987

LA ESTRELLA: Marco Belinelli. El único jugador de la plantilla que juega actualmente en la NBA. Debe ser el líder anotador del equipo, el que desatasque los partidos con la ayuda de Melli y Datome. Debe ser él quien tire del carro cuando Italia esté tocada, y todo hace indicar que estará tocada en bastantes partidos. Porque pesan las ausencias de Gallinari, Gentile y Bargnani -sí, aunque no esté en su mejor momento, a Italia siempre le da un plus-, y duelen más si se deben a motivos que poco tienen que ver con este deporte. Este estado de incertidumbre y de bajas hace que el escolta de los Hornets se coloque como principal figura en este equipo lleno de incertidumbre: llevan cuatro derrotas consecutivas y Belinelli no ha podido remediarlas pese a ser el máximo anotador en dos de ellas -contra Francia y contra Serbia-. En resumidas cuentas, este bloque puede empezar a ver la luz tras unos años de apagón: desde el bronce de 2003, su mejor resultado ha sido un sexto puesto en el pasado Eurobasket. Es por ello por lo que el escolta italiano necesita destacar para demostrarle a su país que puede liderar a una selección que ha vivido tiempos mejores.

Abass muestra la intensidad defensiva de los suyos (euroleague.net)

LA PROMESA: Awudu Abass. Tiene una oportunidad de oro para hacerse un hueco o incluso para hacerse importante en la "azzurra", aunque el motivo de este paso hacia delante sea la ausencia de Gallinari. La teoría dice que debe ser el sustituto natural de Datome en el puesto de alero, pero quién sabe si Messina decide colocar al alero de Fenerbahce de 4 y dar más minutos a Abass. Potencia física, buen lanzamiento, puntos en las manos... este debe ser el europeo en el que se consagre para dar un paso al frente. Su buena temporada le llevó a Milán, donde ha promediado 6.6 puntos; Repesa le ha dado minutos, pero no ha dado el salto definitivo. El ex de Cantù se está cociendo a fuego lento y habrá gente que no confíe en su evolución, pero quién sabe si explotará en este Eurobasket. En la Lega ya se salió con Cantù en la temporada 2015/16, ahora solo falta que demuestre lo que vale con la selección nacional.

ATENTOS A... Nicolò Melli. Más allá del liderazgo -obvio, por veteranía- de Belinelli, en el vestuario ya debe estar erigiéndose otro líder. Melli ha demostrado con creces estar a la altura de los mejores interiores del baloncesto europeo, algo que le ha valido para recalar en Fenerbahce y, si llegan a las eliminatorias, estará ante "su" afición. A estas alturas no le es necesario demostrar nada, pero a buen seguro que el ala-pívot ansía mejorar todavía más para llegar a dominar los partidos. Si bien este año no ha tenido su mejor promedio anotador (menos de 8 puntos), en la selección probablemente lo veamos con un rol diferente al de Brose y pueda tener más lanzamientos. Es, sin duda, uno de los protagonistas de la Italia de Messina.

FORTALEZAS

Messina es quizás lo mejor que le puede pasar a esta Italia repleta de tiradores.

La experiencia es un grado, y el trío Belinelli-Datome-Melli.

Ha ganado contra combinados nacionales del torneo: Turquía, Finlandia y Montenegro.

DEBILIDADES

Carencias en la posición de base.

Contra equipos grandes, no está a la altura.

En la posición de pívot, no tienen a un jugador acorde a las exigencias del torneo.

MÁS INFO:

Marco Cusin fue descartado en un primer momento, pero después Messina lo "repescó" y finalmente formará parte de la plantilla final de Italia para el Eurobasket.

Danilo Gallinari no estará en el Eurobasket debido a una lesión que se produjo durante un partido de preparación.