Jasikevicius sigue en Zalgiris; ALBA Berlín, a por Aíto; el 3x3 será olímpico en Tokio

Intenso fin de semana en el zoco internacional con gran cantidad de noticias.

Según informa Donatas Urbonas, Sarunas Jasikevicius habría llegado a un acuerdo para continuar al frente de Zalgiris. El periodista informa que el anuncio oficial se hará en breve y que Saras se convirtirá en el entrenador mejor pagado de la historia del Zalgiris con un salario de unos 500.000 euros.

Sarunas Jasikevicius is staying in Zalgiris, according to our sources https://t.co/7g2qoS8cbS