La defensa del Granca provoca otro duelo ofensivo en el que sentenció Guenther (97-87)

Markus Eriksson lideró con 24 tantos a un Herbalife Gran Canaria que no pudo lograr el triunfo

Tercera derrota fuera de casa de un Herbalife que sigue sin activar su defensa

Los jugadores exteriores alemanes tuvieron un gran acierto en el tiro

Con buena actitud defensiva, algún error no forzado en ataque y un Seeley anotando y asistiendo, empezó el partido el Herbalife, liderando el marcador desde el principio. Por parte del del equipo de Ulm, solo Ryan Thompson era capaz de hacer daño a la defensa amarilla, hasta la aparición de Harangody, desde el banquillo, que equilibró el tanteador. Las ganas de defender del Granca se pasaron rápidamente y el ritmo anotador volvió a ser muy alto (23-26). Las pérdidas de balón y la mala selección de tiro del Gran Canaria lastró su rendimiento y el Ratiopharm aprovechó los regalos del rival para ponerse por delante, con una buena aportación de Lewis y Murry. La vuelta a la pista de Oliver y Báez elevó las prestaciones del Granca tanto en defensa como en ataque y se llegó al descanso con el marcador equilibrado (43-44). Los alemanes anotaron dos puntos en más de cuatro minutos, por sus propios errores y por la mejora defensiva del Herbalife. Báez y Rabaseda en defensa y Seeley y el propio Báez en ataque, lideraron a los amarillos en su vuelta a la pista llegaron a tener ocho puntos de ventaja. Como en la primera parte, la entrada de Harangody le vino muy bien a su equipo y, junto con los triples de Akpinar, remontaron rápidamente, con un parcial de 13 a 0. La igualdad volvió en un intercambio de canastas, con Harangody y Eriksson como referentes y defensas poco constantes (68-65). De nuevo, el Granca salió más entonado después del intermedio entre cuartos y volvió a separarse en el marcador, aunque sus errores en ataque y su defensa, que no acababa de ser consistente, volvió a meter en el partido al Ratiopharm. Los alemanes, sin referentes en la zona, estaban inspirados en el tiro exterior y entregaban sus opciones ofensivas a sus jugadores americanos. Un parcial de 13 a 1 acabó con el buen comienzo del cuarto del Granca y hacía que los locales afrontaran en final del partido con ventaja. Guenther, que no había hecho un buen partido, cogió las riendas del equipo y fue decisivo para certificar la victoria local, a pesar de los intentos de Eriksson (97-87).

A falta de pan: Las penetraciones de Thomson y los tiros exteriores de Harangody fueron lo más destacado del Ratiopharm. La baja de su único cinco puro, Tim Ohlbrecht, provocó que Fotu y Harangody se alternaran en el puesto de pívot y que los puntos en la zona del Ulm tuvieran que llegar de la mano de sus jugadores exteriores. Además su pívot, Harangody, que tiene alergia a la pintura, anota todos sus puntos desde más de cinco metros. Los jugadores altos del Herbalife no aprovecharon la diferencia física con sus rivales y realizaron un partido mediocre.

Control del balón: En la primera mitad, el Granca cometió numerosos errores en el pase (10 pérdidas al descanso) y no realizaron una buena selección de tiro. En la segunda minimizaron los problemas con el control de balón, aunque no tuvieron buenos porcentajes en los tiros. En los momentos finales del encuentro, volvieron a cometer errores aunque fue la falta de intensidad defensiva la que dio alas a los alemanes para acaber venciendo.

Duelo ofensivo: En otro partido con una anotación altísima, el Gran Canaria volvió a perder fuera de casa. Su escasa intensidad defensiva provocó que los amarillos recibieran casi cien puntos, cincuenta y cuatro en la segunda parte. Los alemanes fueron creciendo en confianza ofensiva y acabaron por encima del cincuenta por ciento tanto en tiros de tres como de dos.