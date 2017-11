La explosión de Jerrels en su debut revienta la Fonteta tras dos prórrogas (98-103)

Partido trampa el que tenía hoy Valencia Basket en la Fonteta. Su rival, el AX Milán, llegaba a la séptima jornada de la Euroliga como colista en solitario y con una única victoria, la cosechada ante el FC Barcelona Lassa (que ha alimentado a los “necesitados”, Milan y Efes, con sus primeras victorias en el torneo). Pero pese a lo que reflejaba la clasificación, los italianos no merecían estar tan abajo, por juego ni por plantilla. Los milanistas se han reforzado con jugadores interesantes como el base Jordan Theodore, uno de los máximos anotadores de lo que llevamos de campeonato, el escolta Goundelock o el pívot lituano Gudaitis, un buen currante de la pintura. Del último fichaje, Curtis Jerrels (que debutaba hoy) hablaremos luego.

El inicio del partido fue un reflejo de la tónica general del mismo: triples de Dubljevic, M’Baye y Van Rossom en menos de dos minutos. Pero el ritmo tomó un tempo más calmado y lógico, y la igualdad dominó los dos primeros cuartos (20-19 tras el primero y 45-41 al descanso). En esos 20 primeros minutos destacaron dos hombres, uno por cada equipo: Andrew Goudelock, con 12 puntos gracias a su buena muñeca, y Tibor Pleiss, con 11, gracias también, curiosamente, a su muñeca. El alemán tuvo unos minutos de calentura durante el segundo periodo, en la que anotó tres lanzamientos lejanos, incluido un triple frontal que levantó a la Fonteta, sorprendida.

El tercer parcial comenzó con el segundo triple de un inspirado Vives (dos de dos), y con una racha espectacular de Green, que anotó 11 puntos en este cuarto, 10 de ellos en los primeros 5 minutos. Un triple de Doornekamp y un 2+1 de Green completaban un 16-4 que parecía romper el choque, alcanzando los 17 de diferencia a favor de los locales (62-45).

Nada más lejos de la realidad: un nuevo triple de Goudelock, antes de caer lesionado, y una buena canasta de Gudaitis volvieron a meter en el partido a los milanistas (64-58) en el momento de empezar el cuarto parcial, que comenzó con una declaración de intenciones y algo con lo que soñarán los aficionados valencianistas: triple de Jerrels (anotó 6 de 11). Las distancias siguieron encogiéndose hasta el momento en que cayó lesionado, de nuevo en la rodilla, el máximo anotador hasta ese instante, Andrew Goubdelock, que se marchó a vestuarios con 17 puntos.

Un final igualado y con errores terminó con la última posesión para Erick Green en un momento soñado para cualquier jugador, con 13 segundos por disputar, pero erró el lanzamiento lejano y se marcharon a la primera prórroga. Ésta comenzó como un auténtico bombardeo; seis triples consecutivos, tres por cada bando, y a falta de dos minutos el resultado era 83-83 donde únicamente se anotaba desde 6’75. Las últimas posesiones, de nuevo trabadas, volvieron a repetir la situación anterior, incluyendo una última posesión con 4 segundos que no aprovechó Valencia con un triple muy forzado de Vives que no tocó aro.

Y Jerrels dijo “hasta aquí”. El norteamericano, que regresaba a Milan después de 4 temporadas, asumió el protagonismo que había dejado huérfano Goudelock y, junto a Theodore, dinamitó el partido en dos prórrogas de trance absoluto. Dos triples en la primera y 9 puntos en la segunda le coronaron como MVP indiscutible del partido.

Vaya re-debut: El norteamericano Jerrels se marcó un regreso al equipo milanés que probablemente no podría ni haber soñado; la lesión a última hora de letón Bertans, y la que sufrió durante el encuentro Goudelock, máximo anotador hasta ese momento del partido, hizo que el ex de UCAM y Fenerbace asumiera más protagonismo del esperado. Finalizó con unos asombrosos 30 puntos, con 6 de 11 en triples, y 27 de valoración.

Exceso de confianza y malas decisiones: El equipo local tuvo dominado el partido a mediados del tercer cuarto, con una renta de 17 puntos, pero no supo administrarla y en pocos minutos el AX Milan hizo que se esfumara, gracias como decíamos a Goudelock, Jerrels y a su base Jordan Theodore. Igualaron el duelo pero los de Vidorreta dispusieron de una última jugada, tras tiempo muerto, para deshacer la igualada y evitar la prórroga. Sin embargo, la jugada no tuvo demasiados elementos de pizarra, y Green se jugó un forzado uno contra uno para acabar lanzando desde siete metros con el defensor encima. Similar situación se vivió en el final de la primera prórroga, pero esta vez con menos segundos y sin instrucciones desde el banquillo. Pero Vives calcó a Green con un tiro aún más defectuoso.

Festival de triples: Sin duda, una de las claves del partidazo fue el nivel de anotación exterior que mantuvieron ambos equipos, aunque finalmente Valencia Basket no aguantó el ritmo y sucumbió ante los tiradores americanos de Armani Milan. El “concurso” se lo llevaron los italianos 17 (de 38) a 13 (de 29), en unos porcentajes cercanos al 50%. De entre los participantes, destacó cómo no Jerrels con 6 de 11, y por parte de los taronja un sorprendente Sam Van Rossom, que hizo pleno en sus 4 lanzamientos. La primera prórroga, como comentamos en el resumen, fue un escándalo en el que intercambiaban triplazos como si no valiera tirar de dos. Al final, justo premio para los visitantes, que obtienen su segunda victoria.