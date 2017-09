La promesa francesa: Killian Hayes

Estadísticas Europeo U16M: 16.6 puntos, 7 rebotes y 5.1 asistencias por partido

Estadísticas Jordan Brand Classic: 13 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes y 5 robos

Killian Hayes, una de las mayores promesas del baloncesto francés y europeo. Hijo del exjugador DeRon Hayes, antiguo jugador del baloncesto universitario y profesional en Francia. Con tan solo 16 años ha disputado el Jordan Brand Classic y ya acumula grandes premios individuales como el MVP del Europeo U16M. Su polivalencia y gran embergadura (196 cm y 83 Kg) le permite ser un jugador atlético capaz de recorrer el campo con gran habilidad y de capturar rebotes. Gracias a su físico es capaz de defender múltiples posiciones a pesar de generalmente jugar de base-escolta. Si en lo próximos años mejora su hablidad para crear tiros y de manejo de balón, será uno de los jugadores más prometedores del baloncesto europeo.

A pesar de ser de la generación de 2001, se dispone a realizar su tercera temporada en la categoría junior con el Espoirs Cholet. Su rendimiento la pasada temporada fue en aumento, llegando a competir en la categoría junior hasta el punto de quedar MVP del campeonato nacional francés U18. Durante el Jordan Brand Classic disputado en abril en la ciudad de New York, llegó hasta los 13 puntos, 7 asistencias y 5 rebotes, a pesar de caer derrotado en el clásico partido que enfrentaban al Global Red y Global Blue.

Video of Killian Hayes - MVP of the U16 European Championship 2017 - Tournament highlights