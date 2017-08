Letonia: Porzingis lidera el proyecto más atractivo de Europa

LISTA DE SELECCIONADOS (Aún no han anunciado a los 12 definitivos; Aigars Skele podría entrar en esta selección):

Nº Jugador POS ALT AÑO 6 Kristaps Porzingis Ala-pivot 222 1995 7 Jannis Blums Base 190 1982 8 Davis Bertans Ala-pivot 208 1992 9 Dairis Bertans Escolta 193 1989 10 Jannis Timma Alero 201 1992 11 Rolands Smits Alero 207 1995 12 Kristaps Janicenoks Escolta 196 1983 13 Janis Strelnieks Base 191 1989 22 Ilja Gromovs Pivot 208 1994 24 Andrejs Grazulis Ala-pivot 202 1993 31 Zanis Peiners Alero 203 1990 33 Martins Meiers Pivot 208 1991

LA ESTRELLA: Kristaps Porzingis. Ha llegado su momento. Con tan solo 22 años es el alma mater de la selección letona y uno de los jugadores llamados a dominar en este Eurobasket, más aún si miramos la lista de ausentes. Es inevitable que al verle jugar recordemos a un joven Nowitzki que llevó a una selección "menor" como Alemania a luchar por todo durante la primera década de los 2000. Ese es el reto de Porzingis... pero además, rodeado de un proyecto muy ilusionante. A pesar de sus 2,21, podrá alternar las posiciones de 4 y 5 a placer, combinándose, por ejemplo, con Davis Bertans, para conjuntar uno de los juegos interiores más dificiles de defender de toda la competición. Sus 24 puntos y 12 rebotes en su primer partido de preparación son una pequeña muestra de los números que puede alcanzar el unicornio en este campeonato. La selección letona, sin él, acabó con un digno octavo puesto en 2015; de mejorar esa posición, probablemente sea uno de los candidatos a MVP del Eurobasket.

Aquí, su mejor partido la pasada temporada

Video of Kristaps Porzingis Career High 35 Points

LA PROMESA: Jannis Tima. El alero es un desconocido para muchos... por poco tiempo. El nuevo jugador de Baskonia era uno de los jugadores "tapados" de este mercado, por su poco nombre en Europa y venir de jugar la Eurocup con el Zenit. Se trata de un "3" puro, con una gran capacidad anotadora (16 puntos de media en competición europea) y un tiro letal desde el exterior (44% en triples con 3 anotados por encuentro). El típico alero clásico que todo entrenador querría tener en su equipo. Anzejs Pasecniks decidió no formar parte de la selección para afrontar su, presumiblemente, última temporada en Europa antes de partir hacia la NBA, pero hubiese sido el gran candidato a estar en este apartado.

Video of Janis Timma Welcome To Baskonia ! (2016 - 2017 MIX)

ATENTOS A... Davis Bertans y Janis Strelnieks Dos fijos en el cinco titular... que pueden ser más peligrosos de lo que parece. Bertans viene de su primera temporada en la NBA, donde, mejorando su físico, ha demostrado que puede marcar diferencias a nivel europeo. Un "tres y medio" que jugará muchos minutos en la posición de 4 junto a Porzingis. Strelnieks es la gran sensación de los últimos años en la selección letona. En el último Eurobasket fue uno de los mejores directores de juego con más de 9 puntos y 4 asistencias. Esta temporada, 11 puntos y 3 asistencias por partido con Brose Basket. Ha mejorado muchísimo su tiro exterior (46% esta temporada) y refuerza aún más la versatilidad de Letonia a la hora de abrir el campo. Por sus manos pasan muchas de las posibilidades de que esta selección funcione como la gran máquina que es.

FORTALEZAS

El quinteto titular, uno de los mejores del Eurobasket

Un juego interior con muchas variantes. Ejmplo claro: Porzingis será demoledor en las posiciones de 4/5; Davis Bertans puede jugar con él de 4.

Se trata de un equipo muy joven. Será la primera experiencia de una generación que, aunque potente, aún tiene mucho margen de mejora

DEBILIDADES

La inexperiencia puede pasarles factura. Muchos jugadores que debutan como internacionales absolutos.

No pueden depender de 6/7 jugadores si quieren llegar lejos

La falta de acierto exterior les puede condenar un partido

MÁS INFO:

Quinteto Ideal Europeo U18 2013

En 2015 igualaron su mejor resultado desde 1939 en un Eurobasket (octavos) con una selección notablemente más floja. Puede ser la gran revelación del torneo

Es el primer torneo de Porzingis con la selección absoluta. Su única aparición con la selección fue en 2013, cuando perdió en la lucha por el bronce del Europeo Sub18 por un triple decisivo de Juancho Hernangómez. En ese torneo, Porzingis y Pasecnicks formaron parte del mejor quinteto. Otro participante de este torneo, el turco Sipahi, fue el MVP