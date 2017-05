Los clubes de Euroliga duplicaron sus ingresos esta temporada

La apuesta de los principales clubes europeos por la Euroleague es evidente. Entre los motivos principales es el beneficio económico que el proyecto aporta a los clubes. Hace breves fechas se podía ver el reparto económico en función de los partidos ganados en la competición:

Team incomes from last Euroleague in euros.

(40k for a RS win, 70k for a playoff win, 1mln for winner, 500k for 2nd, 300k for 3rd, 200k for 4th). pic.twitter.com/zaa9GjLC5V