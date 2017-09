Los mejores nuevos talentos del Eurobasket 2017: Olvidando las bajas a base de juventud

Analizamos a 5 jugadores U-20 del Eurobasket 2017

Termina el Eurobasket 2017, termina un torneo repleto de sorpresas, polémicas, nuevas esperanzas, pero sobre todo un evento en el que hemos podido disfrutar de lo que más nos gusta: el baloncesto.

Hace unas semanas tratábamos de defender algunos alicientes ante un Eurobasket a priori podía poco esperanzador para el aficionado. Uno de los motivos al que indicábamos era el nacimiento de una generación de deportistas europeos de grandísima calidad.

En aquel artículo nos centramos en las jóvenes promesas (todos ellos menores de 20 años) que creíamos que jugarían un importante papel en sus equipos. Hoy repasamos sus estadísticas y el protagonismo con el que contaron en el juego de sus respectivas selecciones.

Luka Doncic (ESLOVENIA) febrero de 1999, 18 años

Lo que augurábamos “Doncic es un jugador con un físico privilegiado y un basketball IQ al alcance de muy pocos. Sus 2 metros de altura, su atleticismo y madurez dentro y fuera de la cancha le convierten en el perfil de jugador perfecto. El esloveno alterna la posición de base con la de escolta, aunque debido a su gran envergadura puede defender prácticamente a jugadores en todas las posiciones”. “En el combinado esloveno jugará un papel muy importante, liderando al equipo junto a Goran Dragic y su compañero Anthony Randolph. Habrá que tener muy en cuenta a Eslovenia durante las próximas semanas, ya que su versátil roster le convierten en un conjunto muy complicado de defender”

Estadísticas: 15.1pts, 8.3reb, 3,8ast.

Análisis: no nos ha defraudado, más bien todo lo contrario. Cuando creíamos que no podía sorprendernos más, Luka Doncic nos ha terminado de enamorar con un torneo magnífico. Luka ha sido uno de los dos grandes protagonistas en Eslovenia con Dragic, y el gran revulsivo de su selección para lograr alcanzar la final y... ¡Ser campeón ante Serbia (93-85) a pesar de sufrir una lesión en tercer cuarto que no le permitió volver a la pista! Con tan sólo 18 años ha sido elegido en el mejor quinteto titular del Eurobasket junto a Pau Gasol, su compañero Dragic, Shved y Bogdanovic. En la seminifinal con España registró 23 puntos de valoración, y antes de lesionarse en el último partido del campeonato había disputado 22 minutos con 8 puntos y 7 asistencias, y eso sin tener su mejor día en el lanzamiento exterior. Estos números son algo irrealizable para cualquier otro jugador de 18 años (o cualquier jugador a secas)

Doncic ya es una superestrella, ya no sorprende a nadie más, ya nunca más volverá a ser el niño prometedor. Veremos cómo evoluciona su lesión de tobillo, pero tiene pinta de que este año Luka va a ser el jugador a seguir en el Real Madrid.

Lauri Markkanen (FINLANDIA) mayo de 1997, 20 años

Nuestras valoraciones pre-europeo: “Markkanen quizás sea la cara menos conocida de esta lista para el aficionado europeo. Formado este último año en la Universidad de Arizona, ha podido aportar a los Wildcats su gran eficiencia ofensiva, promediando 15,6 puntos y 7 rebotes por partido. Su increíble temporada sirvió para que los Minnesota Timberwolves le seleccionasen en el número 7 del draft de 2017, aunque posteriormente le traspasarían a los Chicago Bulls en un traspaso múltiple por Jimmy Butler.

"Junto a jugadores como Peteri Kopponen o Sasu Salin es la gran esperanza del combinado finés para conseguir avanzar a la segunda, aunque lo tendrán complicado con rivales como Francia, Grecia o Eslovenia en su grupo”

Estadísticas : 19.5pts, 5.7rbs, 0.7ast en 27 minutos por partido

: Análisis: Markannen ha sido el hombre a seguir en Finlandia. Sus increíbles estadísticas reflejan el dominio que ha ejercido este jugador sobre la cancha ante rivales como Francia (22 de valoración) una Eslovenia finalista (24 de valoración) o Polonia, ante la cual firmó su mejor partido con 27 créditos de valoración. Solamente pinchó ante Italia en el partido de octavos, cuando el conjunto de Messina pasó por encima de los finlandeses.

Lauri Markannen es la cara bonita de este torneo, la esperanza de su país para los próximos años. Los resultados y el dinámico juego de Finlandia han sido una de las sorpresas más gratas de las últimas semanas, y este joven de 20 años ha sido el verdadero artífice de que toda Europa posara sus ojos sobre el Helsinki Arena con cada partido de los nórdicos. Le deseamos una gran temporada en las filas de los Chicago Bulls en su primera temporada como profesional.

Dragan Bender (CROACIA) noviembre de 1997, 19 años.

Hace unas semanas decíamos: “Es el momento de este joven croata para reivindicarse. Las bajas de Tomic, Miro Bilan y Ante Zizic hacen que sea el momento propicio para que Bender destaque y calle alguna boca. Formará una joven, pero talentosa pareja interior junto a Dario Saric, el pívot de los 76ers”

Estadísticas: 4.3pts, 3reb, 1ast en 15.4 minutos por partido.

Análisis: el caso de Bender es algo diferente. Si bien ha disputado una cantidad considerable de minutos, su juego no se refleja en las estadísticas. A excepción de los partidos ante Rusia y Montenegro, que contaban con postes experimentados, y frente a los que se requerían la veteranía y el físico de Zoric y Planinic, Bender ha jugado cerca de 20 minutos, alcanzando los 28 ante República Checa. La falta de poderío defensivo y agresividad en ataque han evitado que sea una pieza imprescindible para una Croacia en la que destacaron Bogdanovic y Saric, protagonista por dentro.

No obstante, no debemos alarmarnos. El croata aún tiene 19 años y mucha carrera por delante. Venimos oyendo su nombre en Europa desde hace tiempo, pero no olvidemos que tan solo es su segunda temporada en la NBA.

Tryggvi Hlinason (ISLANDIA) octubre de 1997, 19 años

Antes del Eurobasket decíamos lo siguiente: “Este pivot de 2,15m es la gran promesa de su país. Se formó en el Þór Akureyri, equipo de su ciudad, donde tres grandes temporadas como profesional han sido suficientes para llamar la atención del Valencia Basket, que en junio de este mismo año oficializó su fichaje hasta 2021” “Veremos cómo rinde durante en este Eurobasket, pero seguro que no contará con un papel residual para Islandia”

Estadísticas : 4.2pts, 2.6rbs, 0.4ast en 10.9 minutos por partido

: Análisis: con una Islandia que ha sido de lo menos reseñable de este torneo (0 partidos ganados recibiendo 96 puntos por partido) esperábamos algo más de protagonismo par Hlinason, que nos ha dejado unos números bastante austeros. Los islandeses han construido su ataque en torno al juego exterior, lanzando una media de 24 triples por partido, impidiendo que Hlinason pudiese disfrutar más minutos de juego, en favor del Ala Pivot Hlynur Baeringsson.

A pesar de esto Hlinason ha cuajado un buen verano, consiguiendo ser incluido en el quinteto ideal del Europeo U20 de Creta y convirtiéndose en el jugador más valorado de media (25,6). No olvidemos que se trata de un jugador de tan solo 19 años con una proyección increíble. Veremos que tal esta temporada en Valencia, pero estamos seguros de que en el futuro dará muchas alegrías a Islandia.

Dino Radoncic (MONTENEGRO) enero de 1999, 18 años

¿Qué comentábamos de Radoncic antes del campeonato? “Durante el preparatorio de este Eurobasket ha contado con la confianza de su seleccionador para completar un roster protagonizado por jugadores como Bojan Dubjlevic, el NBA Vucevic o Tyrese Rice. Veremos si es capaz de aprovechar sus minutos en cancha”

Estadísticas: 3pt, 1reb, 0.4ast en 12.1 minutos de media.

Análisis: en una selección montenegrina bastante floja más allá de su juego interior y algún destello de Tyrese Rice, Radoncic no ha podido aportar mucho en lo colectivo, aunque ha aprovechado para empezar a curtirse en el baloncesto europeo profesional. Si bien es cierto que no pudo debutar ante Croacia y que con Hungría o República Checa no llegó a disputar 6 minutos, no esperábamos muchos minutos para Dino, quien aun así ha sabido aprovechar las oportunidades que su seleccionador le ha dado. Ante Rumanía nos dejó 13 puntos y 15 de valoración, dando muestras de su versatilidad.

Esta temporada en el Real Madrid va a ser vital para el montenegrino; veremos si aprovecha el tiempo de juego que le dé Laso en ACB y es capaz de consagrarse en el primer equipo como ya hizo Doncic.

