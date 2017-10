Luka Doncic y Gustavo Ayón se exhiben para dar la victoria en Estambul al Real Madrid

El esloveno bate su record de puntos en Euroliga con 27 y el mejicano demuestra que quiere volver a ser el Titán

El juego interior del Real Madrid comenzó dominando el partido con los 13 primeros puntos anotados por sus interiores. Entre un espectacular Ayon (10 puntos), Felipe Reyes y Randolph sumaron 19 puntos de los 28 de los blancos en el primer cuarto, y el porcentaje no fue mayor por la brillante aparición de Luka Doncic, que salió del banquillo para anotar los últimos 6 puntos del cuarto. El Efes contestaba con sus exteriores, Ricky Ledo y Errick McCollum, que sumaban 10 de los 17 puntos que anotaban los turcos en este periodo. Doncic no bajó el pistón desde su entrada y con su segundo triple puso los 14 de diferencia en el electrónico, que subió en dos más con una buena canasta de Kuzmic. Los suplentes de Anadolu no eran capaces de anotar contra la buena defensa de los españoles y tuvieron que volver Ledo y McCollum para romper la sequía. Con la anotación de los dos jugones, especialmente del base con 14 puntos, más el buen trabajo de Dunston bajo aros y el atasco de los blancos en la segunda mitad del cuarto, consiguieron que no se rompiera el partido en esta primera parte que finalizó con 9 arriba para el Real Madrid.

En la segunda parte, la pareja exterior turca salió decidida a remontar el partido y con 8 puntos consecutivos de Ledo se pusieron a 6 puntos al final del tercer cuarto, dejando todo por decidir para los últimos 10 minutos. Los blancos no conseguían recuperar la fluidez en ataque de los primeros 15 minutos de partido y su defensa no conseguía parar a los dos anotadores rivales. En el periodo decisivo si consiguieron frenar la anotación de estos dos jugones y con la aparición otra vez de Luka Doncic se llevaron una importante victoria en tierras turcas.

Video of Highlights: Anadolu Efes Istanbul - Real Madrid

Trío de ases. En la primera parte 53 de los 59 créditos del Real Madrid se acumulaban en tres jugadores: Anthony Randoplh, Gustavo Ayón y Luka Doncic. Todo el mundo en la casa blanca esperaba este salto de nivel en el chico maravilla, especialmente tras la lesión de Sergio Llull y su gran europeo, y Luka ha empezado en su debut en la Euroliga 17/18 a confirmar que quiere dominar europa antes de dar su salto a la NBA. Quizás era menos esperado el gran nivel de Ayón, tras su discreta temporada pasada, y el estado de concentración de Randoplh. Al jugador americano le ha sentado muy bien su participación este verano en el histórico triunfo de Eslovenia en el Eurobasket y ha comenzado la temporada muy centrado. Los números al final del partido fueron de 27 puntos y 32 de valoración para Doncic, 16 puntos, 10 rebotes y 30 de valoración para Ayón, y 12 puntos, 8 rebotes y 21 de valoración para Randolph.

.@luka7doncic hits a step-back triple to finish the 1st quarter of the 2017-18 EuroLeague season! pic.twitter.com/2zkih2JhuC — EuroLeague (@EuroLeague) 12 de octubre de 2017

Chasson Randle debuta con el Real Madrid. Solo dispuso de 3.18 minutos y se le vio aún perdido en el campo, lo que es normal dado el poco tiempo que lleva en Madrid, pero su estreno es una noticia importante para los de la capital de España, ya que se con un Campazzo desacertado y a pesar de la exhibición de Doncic, es importante para el equipo sumar más efectivos en la posición de base. El niño maravilla puede jugar en todas las posiciones y si Laso no quiere que juegue minutadas, la aportación de Randle será importante mientras Llull sigue con su larga recuperación.

