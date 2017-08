Messina, sobre Gallinari: "Es un gesto que no me puedo explicar. Inaceptable"

"Es difícil explicar a un hombre de 30 años conceptos como la lealtad o la responsabilidad"

Danilo Gallinari saltaba este pasado domingo a primer plana de actualidad después de fracturarse un dedo tras propinar un puñetazo a Jito Kok tras una lucha por un rebote en el partido que enfrentaba a Italia y Holanda. Gallinari será baja durante mes y medio y se perderá el Eurobasket. El jugador se explicaba diciendo que "ha sido solo un error, magnificado porque me lesioné; lo siento por mis compañeros, a los que pido disculpas".

Video of Danilo Gallinari rissa e espulsione! | frattura alla mano in Italia - Olanda

En una entrevista publicada en el diario italiano La Repubblica, Ettore Messina repasaba la situación y la perspectiva del combinado italiano y hacía expresa mención al incidente de Gallinari y comentaba que el jugador "se ha disculpado, estaba arrepentido. Pero yo no tenía muchas ganas de hablarle. Es difícil explicar a un hombre de 30 años conceptos como la lealtad o la responsabilidad". Messina incidía "es un gesto que no puedo explicar. Inaceptable. Es un ejemplo de tomarte la justicia por tu mano que me repele en la sociedad, más todavía en el deporte".

Sobre lo que puede influir la baja de Gallinari, Messina apunta que "influirá seguro porque faltará su talento. Pero el deporte está lleno de situaciones que se superan gracias a conceptos viejos como humildad, cohesión, voluntad de superar tus propios límites".