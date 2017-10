Nuevo spot de Nike para celebrar el inicio de la temporada NBA

Coincidiendo con el inicio de la temporada NBA, Nike ha lanzado un spot publicitario con el lema Want It All. Se trata de una producción de Wieden & Kennedy dirigida por F. Gary Gray (Straight Outta Compton, The Fate of the Furious) en la que participa el director de fotografía Roman Vasyanov (Suicide Squad), y en la que aparecen algunos rostros conocidos como los de Kevin Durant, Lebron James y Paul George.

Si tienen dos minutos libres, les sugiero que los empleen en ver esta pequeña obra de arte. Vale la pena.