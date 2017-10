Olimpia Milano: una reconstrucción necesaria para resurgir en Europa

www.olimpiamilano.com

Pabellón: Mediolanum Forum (13.200 espectadores)

Nº Jugador POS ALT AÑO 0 Andrew Goudelock Escolta 191 1988 5 Vladimir Micov Alero 203 1985 7 Davide Pascolo Ala-pívot 203 1990 9 Mantas Kalnietis Base 195 1985 12 Zoran Dragic Escolta 196 1989 13 Simone Fontecchio Alero 203 1995 15 Kaleb Tarczewski Pívot 213 1993 20 Andrea Cinciarini Base 193 1986 22 Marco Cusin Pívot 211 1985 23 Awudu Abass Alero 198 1993 24 Amath M'Baye Ala-pívot 206 1989 25 Jordan Theodore Base 183 1989 28 Patrick Young Pívot 209 1992 34 Cory Jefferson Pívot 206 1990 45 Dairis Bertans Escolta 192 1989 77 Arturas Gudaitis Pívot 208 1993

Este año Olimpia Milano va en serio. Y no es un decir. La renovación de su plantilla ha dejado fuera del equipo a pesos pesados como Krunoslav Simon, Milan Macvan o el propio Jasmin Repesa. Al igual que Maccabi, EA7 no quiere repetir los errores del pasado: quiere volver a la cima de Italia e intentar colarse entre los ocho mejores de Europa. El recuerdo de la eliminación en los pasados Play Off de la Lega en semifinales ante Trento y el último lugar en la pasada Euroliga está aún presente y los aficionados del Mediolanum Forum exigen que su equipo resurja cuanto antes.

Para ello, el ahora llamado AX Armani Exchange Olimpia Milano ha incorporado a varios jugadores de un nivel muy alto, capaces de mejorar las prestaciones de la plantilla del año pasado. No lo tienen difícil, pero una cosa está clara: un grupo de buenos jugadores no es siempre un buen equipo. Con todo, la ciudad de Milán anda ilusionada con el arranque de las competiciones oficiales, pues han logrado la Supercopa italiana y, de momento, llevan dos victorias en dos encuentros. Los fichajes ya están dejando buenas sensaciones: Jordan Theodore, Andrew Goudelock y Arturas Gudaitis están dando motivos para la ilusión.

DIRECCIÓN DE JUEGO: el trío de bases está a la altura de los mejores clubes de Europa. Jordan Theodore, Mantas Kalnietis y Andrea Cinciarini. El primero parte como titular en detrimento del lituano, que la pasada temporada solía salir desde el inicio: el espectacular arranque de Theodore ha encandilado ya a la afición. 39 puntos y 58 de valoración en dos partidos (semifinal y final) de la Supercopa le valieron para proclamarse MVP del torneo, sucediendo a Simon. El pasado domingo volvió a deleitar al público con 21 puntos, cruciales para la victoria ante Varese por 75-74. Si todo sigue igual, Milano volverá a tener un base a la altura de las circunstancias, un base resolutivo que controle los partidos y ponga las pausas cuando sean necesarias. Desde el banco, más artillería: un Kalnietis que, si bien no es el mismo que con lituania -en este equipo es más un asistente que un anotador-, aporta mucho a nivel defensivo y en cuanto a intensidad es de lo mejor de la plantilla. Por último, un Andrea Cinciarini a quien no se le ha visto mucho. Ha perdido bastante protagonismo y su papel será secundario.

JUEGO EXTERIOR: se podría decir que el fichaje estrella ocupa la posición de escolta, y no es otro que Andrew Goudelock. El ex de Lakers, Fenerbahce o Maccabi llega para ser uno de los líderes en la pista. Todavía no ha explotado en el equipo italiano, pero se espera que lo haga: aunque tuvo una buena llegada a Europa, se ha ido desinflando e Italia puede ser un buen lugar para revalorizarse. Se prevé que Goudelock y Micov sean los titulares. El ruso aporta poderío físico y veteranía, algo indispensable en un juego basado en las individualidades. Y en el banquillo, procedente de Darussafaka, llega Dairis Bertans. Un triplista nato y un buen anotador para un equipo que, este año, puede estar a la altura de las exigencias de la competición. Con Bertans, en el banquillo también estará Fontecchio, que día a día va mejorando y va logrando tener más minutos. Como consecuencia de la buena proyección del joven italiano, Awudu Abass parece que no gozará de tantos minutos como el año pasado. Por último, Zoran Dragic se lesionó hace unos meses y todavía no se ha recuperado, así que está por ver cuál será su rol en cuanto se incorpore al equipo.

M'Baye, Goudelock y Young (Foto: euroleague.net)

JUEGO INTERIOR: quizás no sea el punto fuerte, pero sí el más combinado. Tiene físico, versatilidad, experiencia y proyección: Patrick Young, Amath M'Baye, Marco Cusin, Tarczewski y Gudaitis serán los encargados de guiar a EA7 hacia posiciones más altas en la clasificación. El primero posee un físico que le ha valido ser un jugador notable en Olympiacos. El segundo realizó un temporaba muy buena el año pasado en Brindisi y, como suele pasar con los grandes equipos, acabó en Milán. El tercero tuvo un final de temporada muy buena con Milano -de lo poco que se pudo rescatar de aquella plantilla-, así que su continuidad y sus minutos dependen de él mismo. De Marco Cusin no hace falta decir mucho: un veterano cumplidor, que de momento está saliendo en el quinteto inicial. Trabajo, altura y experiencia es lo que aporta Cusin a su equipo. Gudaitis viene con la etiqueta de interior prometedor, pero deberá cumplir con las expectativas y seguir creciendo, esta vez en MIlán. Por último, Cory Jefferson y Davide Pascolo no tendrán tanto protagonismo, pero no por ello debemos olvidarnos.

LA ESTRELLA: pese a que en los primeros partidos ha cogido el testigo Jordan Theodore, se puede confirmar que el líder anotador y principal estrella de este equipo debe ser Andrew Goudelock. Va a ser complicado que despunte desde ya, porque es un equipo que todavía está encontrándose y encontrando su estilo de juego, pero un jugador de su calidad seguramente no tarde mucho en hacer acto de presencia. Por nombre, por calidad, por condiciones técnicas: Goudelock debe ser el guía.

LA PROMESA: en este apartado, podríamos mencionar dos nombres. Por un lado, Arturas Gudaitis. El lituano tiene ante sí la posibilidad de explotar en Europa. Solobasket ya se hizo eco de su buena temporada y al parecer su rendimiento no está decepcionando a nadie, de momento. No es habitual en el cinco inicial, pero con esfuerzo y buenas actuaciones puede llegar a conseguir más minutos para seguir curtiéndose en la élite. Por otro lado, Amath M'Baye. La buena temporada que realizó el año pasado le ha valido un contrato con el mejor club de Italia. Ahora debe demostrar que puede encajar en un equipo así y que lo del año pasado no fue casualidad. Ambos pueden mejorar todavía más y tienen calidad para hacerlo, ahora solo falta que lo hagan.