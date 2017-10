Olympiacos: un año más, con serias opciones de triunfar

www.olympiacosbc.gr

@Olympiacosbc

Canal Youtube

Pabellón: La Paz y la Amistad (14.776 espectadores)

Video of 2017-18 Team Preview: Olympiacos Piraeus

# JUGADOR POSICIÓN ALTURA 1 Jamel McLean Ala-pívot 2.03 4 Vassilis Toliopoulos Base 1.88 6 Ioannis Papapetrou Alero 2.07 7 Vassilis Spanoulis Base 1.93 10 Dimitrios Agravanis Ala-pívot 2.08 11 Nikola Milutinov Pívot 2.13 13 Janis Strelnieks Base 1.91 14 Kim Tillie Ala-pívot 2.10 15 Giorgios Printezis Ala-pívot 2.05 16 Kostas Papanikolau Alero 2.04 17 Vangelis Mantzaris Escolta 1.94 19 Nikolaos Arsenopoulos Escolta 1.95 31 Georgios Bogris Pívot 2.10 34 Hollis Thompson Alero 2.03

Dirección de juego

En esta posición tenemos al inagotable Spanoulis que una temporada más dirigirá el timón de la nave griega. Para ayudarle en su cometido y para darle minutos de descanso o cuando Sfairopoulos decida pasar al «Genio de Larissa» a la posición de escolta; el conjunto griego se ha hecho con los servicios de Brian Roberts. El base americano vuelve a la Euroleague, donde ya jugó dos temporadas con el Brose Basket (10-12). Después de 5 temporadas NBA vuelva para sustituir a Hackett. Strelnieks y Toliopoulus tendrán pocos minutos entre tanto telento.

Video of Vassilis Spanoulis Highlights vs CSKA Moscow | 2016/17 Euroleague Final Four

Juego exterior

El equipo del Pireo ha fichado a Hollis Thompson. Otro jugador NBA que jugará en la próxima Euroleague. El alero americano puede dar mucho que hablar por su anotación, buen tiro y su aspecto atlético. A su lado tendrá a Mantzaris y Papanikolau; unos jugadores fijos en el equipo heleno. El primero es ese tipo de jugador que podíamos denominar como «los tapados». Parece que no aportan y cuando miras sus estadísticas te demuestran todo lo contrario. De Kostas podríamos decir que en algunos encuentros tienes la sensación de que te esperabas más. Aún y todo dos buenos jugadores. Para completar el juego exterior tenemos a Papapetrou; todos ellos aportarán una buena cantidad de puntos, y cuando se trata del Olympiacos, también una fuerte defensa.

Video of Hollis Thompson ● Welcome to Olympiacos ● 2017 ᴴᴰ

Juego interior

Se mantienen respecto «roster» del año pasado Georgios Printezis y el «center» serbio Nikola Milutinov que a buena cuenta intentarán cerrar su canasta con las máximas garantías. Para darles descanso, los de Sfairopoulos se han hecho con los servicios de dos ex ACB. Por una parte el francés Kim Tillie, que el año pasado jugó un papel importante con Baskonia con quien llegó hasta los Playoffs de la Euroleague. El que vuelve a su tierra es el pívot Bogris. El ex de Andorra, Bilbao y Tenerife se nos antoja un gran complemento para el juego interior de Olympiacos.

Video of Georgios Printezis Highlights Euroleague 2016-2017 (Full HD)

En este apartado destacamos a dos jugadores. Aunque las luces y la información más mediática siempre se fije primero en Spanoulis, a su lado está, y seguro que estará Printezis. Por esta dupla maravillosa pasan muchas de las opciones de victoria del equipo del Pireo. El año pasado fueron los dos máximos anotadores del equipo, aportando más de 25 puntos por partido; que eran casi la tercera parte de lo que anotaba su equipo. Después de 7 temporadas juntos en Olympiacos, estos dos «jugones» se conocen a la perfección y este año seguro que quieren repetir éxitos con su equipo.

La apuesta

Aunque haya sido casi a última hora, el Olympiacos ha fichado a Hollis Thompson. Ha jugado 4 años en Philadelphia donde ha disputado 265 partidos, de ellos 90 de titular donde ha logrado un promedio de 7.7 puntos 3.1 rebotes y un porcentaje en tiro de tres de 38.6%. En D-League ha jugado dos temporadas con los Austin Spurs con una media de 14 puntos y 5 rebotes. Un buen jugador para la Euroleague que seguro aparece con cierta frecuencia en el Top semanal y en definitiva con quien lo pasaremos bien. Espectáculo es lo que pide el público y seguro que con el de Pasadema lo tendremos.

CONOCE A LOS 16 PARTICIPANTES: