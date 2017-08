Polonia: Mateusz Ponitka ¿solo ante el peligro?

Guía Eurobasket (link)

LISTA DE SELECCIONADOS:

Nº Jugador POS ALT AÑO 4 A.J. Slaughter Base 191 1987 16 Lukasz Koszarek Base 187 1984 8 Przemyslaw Zamojski Escolta 192 1986 9 Mateusz Ponitka Escolta 196 1993 3 Michal Sokolowski Alero 193 1989 12 Adam Wacynski Alero 199 1989 33 Karol Gruszecki Alero 196 1989 5 Aaron Cel Ala-pívot 203 1987 21 Tomasz Gielo Ala-pívot 205 1993 7 Damian Kulig Pívot 205 1987 24 Przemek Karnowski Pívot 216 1993 34 Adam Hrycaniuk Pívot 206 1984

LA ESTRELLA: MATEUSZ PONITKA

Ante la baja de Marcin Gortat, el peso del equipo ha recaido en las manos de Mateusz Ponitka que pasa a ser la estrella y la promesa del del equipo. El polaco ha tenido muchas ofertas de varios equipos europeos, pero finalmente le veremos en la ACB gracias a que Aniano Cabrera lo ha fichado para el Iberostar Tenerife, donde se volverá a ver con Nenad Markovic que fue su entrenador la temporada pasada en el Pinar Karsiyaka. Ponikta es un jugador con una gran capacidad ofensiva, pero ya le hemos visto en partido de preparación de realizar números para olvidar o para hacer soñar a que Polonia puede dar más guerra de la esperada, aunque eso es muy complicado en último Euobasket quedaron en el puesto 11, en este Eurobasket todo parece indicar que podrían descender algún puesto más.

ATENTOS A

AJ Slaughter y Adam Wacynski por fuera, mientras que por dentro el equipo notará mucho la baja de Gortat, aunque seguro que entre Kulig y Karmowski intentaran hacer olvidar al leñador Marcin Gortat. Este año la seleccion polaca deja sensaciones extrañas porque por momentos parece tener mimbres para hacer un gran Eurobasket, pero a veces parece todo lo contrario.

FORTALEZAS

El potencial ofensivo de su juego exterior

Tienen un grupo que les puede permitir encontrar un buen cruce

No tienen mucho que perder y sobre todo cuando no van con Gortat

DEBILIDADES

Flojo juego interior

La segunda unidad es bastante más floja que la primera unidad

Muchos jugadores de su liga doméstica

MÁS INFO:

Polonia afronta este Eurobasket algo confundida, no contarán con Marcin Gortat lo que hace que las opciones del equipo de quedar arriba sean menores y más en un grupo que a priori salvo Francia y Grecia al resto se le podría ganar, no se sabe como le vendrá la presión de ser la referencia o ser un hombre muy importante al joven Ponitka. Es curioso también observar como Maciej Lampe tampoco ha entrado con la selección donde el equipo por dentro tiene bastantes limitaciones.