Real Madrid y Valencia, la cara de la Euroliga; Barça, Baskonia y Unicaja ¡qué cruz!

El jueves arranca la quinta jornada de la fase regular de la Euroleague

Los representantes españoles en la Euroliga han quedado claramente divididos en dos bloques en cuanto a resultados una vez transcurridas las cuatro primeras jornadas de la Euroliga 2017-2018, en la que el Real Madrid y el Valencia Basket han arrancado con buen pie pero en la que el Barça, el Baskonia y el Unicaja están pasando por serios problemas, que incluso ya han provocado el cambio de técnico en un conjunto vitoriano que no levanta cabeza.

Madridistas y valencianos, subcampeones y campeones de la Liga Endesa la pasada campaña, también se están mostrando en ésta como los dos conjuntos más potentes en el universo del basket español, porque están destacando de forma positiva tanto en la competición doméstica como en el máximo torneo continental.

El Real Madrid se ha sobrepuesto a las graves lesiones de Llull, Kuzmic y Randolph y merced a una amplia plantilla en la que están sobresaliendo un Doncic que no para de crecer y un Causeur que se está erigiendo como un fichaje más que acertado, sus dígitos son perfectos. Pleno de victorias en la Euroliga acompañado por otro pleno en la Liga Endesa elevan a diez las victorias consecutivas del Real Madrid entre las dos competiciones, lo que le ha afianzado como uno de los favoritos a recuperar el cetro europeo, con una cuota en Bet365 de 4 a 1. Sólo el CSKA, con un dividendo de 3,20 a 1, supera a los madridistas en ese favoritismo.

Turkish Airlines EuroLeague MVP for October: Luka Doncic, Real Madrid

El equipo taronja no entra en las quinielas pese a su condición de campeón nacional (su título europeo cotiza a 34 a 1), pero en su arranque está demostrando que tiene potencial para seguir creciendo y subiendo enteros en ese listado de favoritos. Una sola derrota liguera y un solo partido perdido en cuatro encuentros en la Euroliga, en la que ha arrollado a dos de los tres equipos españoles en crisis (63-80 al Baskonia y 91-53 a Unicaja) han llevado a los de Txus Vidorreta a compartir con dos equipos la tercera posición de la tabla, sólo superados por el Real Madrid y el Olympiacos.

El caso del Baskonia es el más sorprendente en el lado negativo. Parecía que el conjunto vasco contaba con un equipo competitivo que aunaba veteranos con jóvenes prometedores, pero el inicio de la temporada no ha podido ser más desastroso, lo que ha provocado la renuncia de Prigioni, sustituido por Pedro Martínez. Cuatro derrotas en la Euroliga y cuatro partidos perdidos de los seis jugados en la Liga reflejan su declive. El adiós del argentino tras la debacle ante el Valencia Basket ha tenido continuidad en las derrotas posteriores en la cancha del Brose (78-72) y este fin de semana en el torneo liguero frente al Tecnyconta (73-78). No es de extrañar ante ese panorama que la cuota a campeones de los vitorianos, que empezaron la temporada como posible equipo ‘tapado’ de cara al título se haya elevado tanto como para cotizar ya a la misma altura que el Valencia (34 a 1).

Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 4: Mini-Movie

Si las cosas no funcionan en Vitoria, al Barça no le van mucho mejor. El equipo azulgrana, sorprendido este fin de semana por el UCAM Murcia en el Palau (94-97), ha caído en tres de sus cuatro choques de la Euroliga, y lo malo es que sus sensaciones no dejan de empeorar. La clara victoria ante el Panathinaikos en la primera jornada (97-71) no fue sino un espejismo para un equipo que invitaba al optimismo al haber visto ampliada su plantilla con respecto a la que el año pasado se vio acuciada por las lesiones. Las derrotas encadenadas frente al Estrella Roja (90-82), al Zalgiris (75-81) y al Armani Milan (78-74) han sembrado de dudas el futuro de los de Sito Alonso, cuyo título continental multiplicaría ¡por quince! a los apostantes que confiaran en él.

Unicaja, que ofrece el mismo dividendo que el Valencia y el Baskonia (34 a 1) pudo romper este fin de semana en la Liga Endesa ante el Estudiantes su mal momento. Un soplo de aire fresco tras encadenar cuatro derrotas consecutivas. La espectacular remontada en la primera jornada contra el vigente campeón, el Fenerbahce (68-67) parece muy lejana porque las derrotas posteriores contra el Olympiacos (80-75), Brose (76-80) y Valencia (91-53) han frenado la euforia en Málaga.

Esta semana, el jueves 2 de noviembre tendrán lugar el Real Madrid-Khimki, el Fenerbahce-Valencia Basket y el Baskonia-Panathinaikos, mientras que para el viernes 3 de noviembre quedarán el Anadolu Efes-Unicaja y el Barcelona-Olympiacos. En el apartado de baloncesto de Wincomparator podrá conocer las cuotas de esos cinco partidos en las distintas casas de apuestas, partidos en los que dos de los conjuntos españoles buscarán dar continuidad a su gran inicio y los otros tres poner punto y final a su crisis.