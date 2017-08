República Checa: ¿Será capaz Satoransky de conseguir un triple doble?

Guia Eurobasket (link)

LISTA DE SELECCIONADOS:

Nº Jugador POS ALT AÑO 1 Patrick Auda Ala-pívot 206 1989 7 Vojtech Hruban Alero 202 1989 8 Tomas Satoransky Base 201 1991 9 Jiri Welsch Escolta 199 1980 11 Lucas Palyza Alero 202 1989 12 Simon Pursl Ala-pívot 203 1997 13 Jacub Sirina Base 186 1987 14 Kamil Svrdlik Ala-pívot 205 1986 15 Martin Peterka Ala-pívot 205 1995 17 Jaromir Bohacik Alero 197 1992 31 Martin Kriz Alero 200 1993 71 Tomas Kyzlink Escolta 195 1993

LA ESTRELLA: TOMAS SATORANSKY. Por desgracia para ellos, no hay ninguna duda de quien es la estrella de esta selección: El base todoterreno está muy por encima de cualquiera de sus compañeros. En el anterior Europeo tuvieron momentos fantásticos gracias a la maravillosa pareja que formaba Tomas con Jan Vesely, dos jugadores de físicos modernos, atléticos, versátiles y capaces de llevar en volandas a los checos durante un campeonato entero. Pero con la baja del campeón de la Euroliga y las también importantes de Balvin, Schilb, Jelínek, Benda y Houska, el de los Whasington Wizards se queda demasiado solo. Satoransky estará entre los mejores jugadores estadísticos del torneo ya que no hay otro físico semejante en el puesto de base para defenderlo y vendrá con ganas de demostrar su talento tras una temporada de debut en la NBA con muy poco protagonismo. El ex de Barça y Sevilla es el jugador con más capacidad de conseguir un triple doble, junto a Luka Doncic, y no sería de extrañar que lo consiguiera en este Europeo en el que jugará muchos minutos y tendrá que hacer de todo.

Tomas Satoransky (Foto: NBA)

LA PROMESA: MARTIN PETERKA. El ala-pívot de 2.05 y 22 años está ante una oportunidad de oro para presentarse en sociedad en el mundo de los "mayores" después de haber destacado sobremanera en las categorías inferiores. Peterka se dio a conocer en el Eurobasket U16 de 2011, en el que hizo sombra al afamado Mario Hezonja, y desde ahí no ha dejado de dominar en las competiciones de formación. En el último Sub20 que participó, 2015, sus promedios fueron de 15.7 puntos y 7.8 rebote con un 38% en triples. Se trata de un cuatro con fuerza para luchar por el rebote, inteligente en la cancha y con una gran capacidad de abrir el campo con su tiro de tres. Está en el momento de dar un salto y demostrar que también puede ser un jugador de élite en categoría senior. Este Europeo puede ser muy positivo para él, ya que tendrá muchos minutos y tiros ante las bajas de su selección. Ha sido el máximo anotador de su equipo en los amistosos contra Eslovenia y Georgia.

ATENTOS A... PATRIK AUDA. Junto a los tres partidos que ha disputado el canterano de Tecnyconta, Simon Pursl, que ha conseguido un puesto entre los doce elegidos, son los dos únicos seleccionados que han jugado esta temporada en la Liga Endesa. La mayoría de los internacionales checos juegan en la liga de su propio pais, mayoritariamente en el CEZ Nymburk, por lo tanto la experiencia de Patrik en una liga del más alto nivel será clave en este torneo. En anteriores campeonatos ejerció de gran complemento con momentos brillantes, pero ahora tendrá que ser protagonista y probablemente ejerciendo de pívot, dada la falta de centímetros de su selección. Su capacidad de tiro, su intensidad y su gran penetración pueden causar quebraderos de cabeza a los cincos grandes que lo defienda, aunque por la contra el sufrirá mucho en su zona contra las torres del campeonato. Formará la pareja interior titular junto a Peterka, ante la falta de experiencia, talento y centímetros del resto de los interiores.

Patrik Auda, en acción ofensiva (ACB Photo)

FORTALEZAS

Satoransky puede aportar en todas las facetas del juego

La falta de presión y el conocimiento entre ellos del grupo del Nymburk les puede llevar a realizar un juego mejor del esperado

Tener dos selecciones como Rumanía y Hungría en el grupo puede darles la clasificación. Probablemente se jueguen la última plaza contra el equipo de Adam Hanga

DEBILIDADES

Falta de centímetros

La baja de Vesely les afecta más que cualquier baja a cualquier otra selección por la falta de jugadores de entidad que sufren

Tendrán que hacer un juego abierto buscando el tiro exterior pero tampoco son los más destacados en esa faceta

MÁS INFO:

Es muy llamativo el contraste en el compromiso de Satoransky "No necesito suplente, jugaré 40 minutos si hace falta. No me iré de la pista hasta que apaguen las luces" con la gran cantidad de renuncias por motivos personales que han tenido

El mítico Lubos Barton forma parte de la expedición como técnico asistente