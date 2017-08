Review: Nike Hyperdunk 2017 Low

Tras las buenas sensaciones causadas por las Hyperdunk 2017 Flyknit, tenía muchas ganas de probar la versión de este modelo en malla textil. La verdad es que quería saber si el derroche de imaginación, tecnología y funcionalidad que habían utilizado en el upper de Flyknit había sido aplicado de igual manera a la versión regular de las Hyperdunk.

La respuesta es no: no se han roto la cabeza a la hora de diseñar el upper de las Hyperdunk 2017. ¿Y eso es malo? Pues tampoco, porque el acabado sencillo y sin florituras cumple con su cometido a nivel de rendimiento con bastante solvencia, además de dejar uno de los modelos Hyperdunk de líneas más limpias de los últimos años.

Nike Hyperdunk 2017 Low

En esta ocasión ponemos a prueba la versión Low de las Hyperdunk 2017. El upper está construído en una pieza de malla textil que recubre un botín interior mullido y muy ajustado. Al calzarlas, la sensación de confort es inmediata, y se aprecia un grueso refuerzo de espuma en el talón bastante similar al que encontramos en la versión Flyknit. El resultado es que el talón se ve envuelto en varios centímetros de espuma, y una vez apretados los cordones, se nota un gran ajuste y una destacable sensación de seguridad y firmeza.

Nike React

Hablando de los cordones, en las Hyperdunk 2017 Low no encontramos complicados sistemas de sujeción, ni tampoco los cables Flywire que sí se utilizan en la versión Flyknit. Simplemente ojales; agujeros por los que meter los cordones, de los de toda la vida. Al tratarse de una versión low, y dado que el botín interior es bastante ajustado, no se echan de menos los cables Flywire, aunque esto da que pensar, ya que si este modelo no necesita esos cables para aumentar la sujeción, tal vez muchos otros modelos podrían prescindir de ellos. Ahí lo dejo.

El diseño de las nuevas Hyperdunk 2017 prescinde de los cables Flywire

La lengüeta también es de material textil, excepto la parte superior que es de ante por la cara exterior. Como ven, apenas hay detalles estéticos ni refuerzos en el upper, por lo que el diseño final es bastante ligero y transpirable. Sí que existe una pieza rígida en el interior del talón para aportar firmeza y estabilidad, la suficiente como para moverse por la zona sin peligro ni sensación de riesgo.

El upper de malla textil es cómodo y muy transpirable

La mediasuela de espuma Nike React, gruesa y consistente, hace su trabajo con mucha eficacia. La espuma absorbe bien los impactos y recupera enseguida su forma para facilitar los arranques rápidos y las transiciones. Este nuevo sistema de amortiguación, que estéticamente a muchos les recuerda al Lunarlon, es una gran baza para terminar de completar una zapatilla de lineas sencillas y gran versatilidad, muy recomendable tanto para jugadores interiores como exteriores. La suela presenta un patrón basado en los diferentes puntos de presión que se complemente con el React, ofreciendo una capacidad de sujeción y agarre sobresaliente, tanto en pistas interiores como al aire libre.

La suela de las Hyperdunk 2017 presenta un patrón basado en los puntos de presión

En mi opinión, las Hyperdunk 2017 Low son unas zapatillas muy recomendables para estos meses de verano, ya que transpiran correctamente y al ser low resultan muy cómodas de utilizar con calcetines cortos. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en el upper de la versión Flyknit, por lo que la pregunta que se me viene a la cabeza es casi obligatoria: ¿Habrá versión de las Hyperdunk 2017 «Flyknit Low»?

Ojalá que sí. Mientras llega la respuesta, les invito a probar este modelo y a dejarme sus comentarios. Si se dan prisa, aún pueden hacerse con un par de la edición limitada que ven en las fotografías, inspiradas en la ciudad de Madrid y con un diseño bastante llamativo.