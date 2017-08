Rumanía: Una cenicienta con ganas de sorprender

Guia Eurobasket (link)

LISTA DE SELECCIONADOS:

Nº Jugador POS ALT AÑO 4 Andre Mandache Escolta 191 1987 6 Catalin Petrisor Base 184 1992 8 Radu Paliciuc Alero 200 1988 9 Vlad Moldoveanu Ala-Pívot 206 1988 11 Octavian Calota-Popa Base 189 1984 13 Alexandru Olah Pívot 213 1993 14 Titus Nicoara Ala-Pívot 204 1988 15 Emanuel Cate Pívot 207 1997 23 Nandor Kuti Alero 196 1997 24 Bogdan Nicolescu Alero 199 1997 25 Rolland Torok Ala-Pívot 203 1990 26 Catalin Baciu Pívot 214 1988

LA ESTRELLA: Vlad Moldoveanu. Este ala-pívot de 2,06 metros de estatura y de 29 años de edad, ha sido incorporado recientemente por el Demir Isaat Büyükçekmece, equipo turco que participará en el FIBA Europe Cup. La pasada temporada se proclamó campeón de la Liga y Copa rumana con el UBT Cluj Napoca, siendo además uno de sus mejores jugadores. Vlad es un cuatro abierto, con capacidad para poner el balón en el suelo y un buen tiro de tres puntos, consiguiendo un 42% de acierto en la campaña 2016/17. Su polivalencia le hacen un jugador peligroso e imprevisible, siendo además una de las referencias de la selección rumana de los últimos años, los cuales no han podido clasificarse para un Eurobasket. No obstante, si está acertado, es sin lugar a dudas un jugador peligroso y que todos sus rivales tendrán que tener en cuenta. A día de hoy, sus promedios en los partidos de preparación ascienden a 13.8 ptos, 4 reb, y 37% en sus lanzamientos de tres puntos. La baja de Watson, le obliga aumentar en su prestaciones.

Video of Vlad Moldoveanu 2016/2017 Highlights

LA PROMESA Emanuel Cate. El interior formado en el Real Madrid, es una de las grandes esperanzas del baloncesto de su país. Líder indiscutible en el pasado Sub 20 (División B) donde llegaron hasta la final contra Croacia, quedando campeones y promediando 15.7 puntos y 12.7 rebotes. La temporada pasada estuvo en la Liga Endesa, en las filas del Real Betis Energía Plus, aunque con un rol secundario, disputando tan sólo 16 partidos. Recién incorporado a las filas del CB Prat, para disputar la LEB Oro, en la próxima temporada. De momento no está jugando mucho con la selección absoluta, pero si al final es elegido entre los 12 seleccionados, podrá adquirir una experiencia vital en su camino hacia el baloncesto profesional. Podrá ofrecer energía e ilusión al equipo.

Video of Emanuel Cate, MVP del Sub-20 B: 20 puntos y 14 rebotes en la final ante Croacia

ATENTOS A... Andrei Mandache es un jugador veterano exterior, con un buen tiro exterior y siendo uno de los mejores anotadores más fiables del equipo. Escolta de 1,91 metros y de 30 años, si consigue estar "enchufado", puede acarrear muchos problemas. Alexandru Olah formado en la NCAA y viviendo ahora sus primeras experiencias profesionales en su país, este interior de 2,13 metros de estatura, es uno de los mejores reboteadores del equipo. Falta de experiencia en selecciones, pero si su rendimiento es óptimo, puede dar un salto de calidad al equipo, de forma considerable. Bogdan Nicolescu aún pese a su juventud, sólo 20 años como Cate, está disfrutando de bastantes minutos en la preparación para el Eurobasket. Un jugador que deberemos estar atentos, porque junto a la avanzadilla del 97 rumana, podrán dar muchas más alegrías a lo que nos tienen acostumbrados. Puede aportar puntos y ayuda en el rebote. Algo que necesita su equipo.

Video of Alex Olah's Season Highlights 2016-2017

FORTALEZAS

Es un equipo imprevisible, con un volumen considerable en sus lanzamientos de tres puntos.

Cargan bien el rebote ofensivo, bastante mejor que el defensivo.

Puede interesarle partidos de ataques rápidos...si están acertados.

DEBILIDADES

Han sufrido amplias derrotas, la defensa es su asignatura pendiente.

Son un equipo blando en cuanto al rebote defensivo.

El base norteamericano Giordan Watson no ha conseguido el pasaporte rumano. Importante baja de última hora

Video of Spēles apskats: Latvija - Rumānija 98:68

MÁS INFO:

* La última participación de Rumanía en un Eurobasket fue en 1987. Quedaron en última posición, perdiendo todos los partidos de la fase final. Entre ellos, contra España por 98-116, siendo Andrés Jiménez, el mejor jugador del partido con 24 puntos. En aquella edición, el campeón fue la Grecia de Nikos Galis.

* Las mejores posiciones de Rumania, en un Eurobasket, fue la quinta plaza obtenida en 1957 y también en 1967. No repitió ningún jugador en las dos ediciones y tuvieron victorias importantes ante equipos como Yugoslavia (60-72) en 1957. También frente a la España (85-88) de Emiliano Rodriguez, Yugoslavia (73-75) de Kresimir Cosic e Italia (57-63), en el Eurobasket de 1967.

* El baloncesto rumano ha dado uno de los jugadores mas altos del baloncesto mundial: Gheorghe Muresan, cuya altura rondaba los 231 centímetros de estatura. Permaneció 7 temporadas en la NBA, siendo el único jugador qu debuta en la mejor liga del mundo, cuyos promedios totales fueron de 9.8 ptos, 6.4 reb y 1.5 tap.