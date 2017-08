Rusia: el regreso del Zar Shved devuelve la ilusión

LISTA DE SELECCIONADOS:

Nº Jugador POS ALT AÑO 13 Dmitry Khvostov Base 190 1989 30 Mikhail Kulagin Base 191 1994 18 Maxim Kolyushkin Base 192 1990 4 Evgeny Baburin Escolta 190 1987 7 Vitaly Fridzon Escolta 195 1985 1 Alexey Shved Escolta 195 1988 12 Andrey Zubkov Alero 205 1991 22 Dmitry Kulagin Alero 197 1992 41 Nikita Kurbanov Alero 202 1986 16 Vladislav Trushkin Alero 201 1993 11 Semen Antonov Ala-pívot 206 1989 20 Andrey Vorontsevich Ala-pívot 207 1987 8 Vladimir Ivlev Ala-pívot 207 1990 21 Stanislav Ilnitsky Ala-pívot 200 1994 15 Timofey Mozgov Pívot 216 1986

LA ESTRELLA: Alexey Shved

Como ha pasado en muchos partidos del Khimki este año, gran parte del ataque ruso nacerá de las manos de Svhed, que regresa a la selección después de cuatro años de su último torneo, en el Europeo de Eslovenia en 2013.

Jugador criticado por su falta de compromiso defensivo, por absorber en exceso el balón, abusar del bote y en definitiva mostrar una actitud por momentos indolente. Sin embargo, es innegable que se trata de un anotador de primer nivel mundial y sólo los hándicaps comentados le han privado de triunfar en la NBA. Hasta Ivanovic se ha rendido a su talento, haciendo una excepción en varios dogmas de su baloncesto (la defensa y la intensidad) para darle protagonismo fundamental en su equipo.

Con la selección se espera que lidere el ataque y busque los balones calientes para anotar, pero lo más importante es que debe ser capaz de generar baloncesto para sus compañeros a raíz de las defensas asfixiantes que él sufrirá. Fue fundamental para la medalla de bronce obtenida en Londres 2012.

Alexei Shved

LA PROMESA: Vorontsevych y Kurbanov

Dos secundarios de lujo en el todopoderoso CSKA. Números aceptables en un super-equipo con una competencia tremenda pero a la vez engañosos, pues se trata de dos jugadores con un mayor potencial.

Se espera un salto en sus prestaciones que los convierta en dos escuderos de lujo desde la posición de 3-4. Aportarán centímetros, físico y sobretodo unos recursos baloncestísticos de primer nivel.

Vorontsevich

ATENTOS A: Timofey Mozgov

Se trata de un cinco que está haciendo una carrera en la NBA al menos decente pero, quizás, algo infravalorada. La gran temporada que realizó hace dos años con los Cavs (pívot titular en la final con un muy bien rendimiento) y sus correctos números en los Lakers este año, además de su oficio y buen hacer (eclipsados por un contrato a todas luces excesivo) no parecen argumentos suficientes para ser más valorado en la NBA.

Parece que en la actual gran liga no hay lugar para los centers posicionales… pero sigue siendo un jugador que siempre rinde, que da un plus en los equipos en los que está y que no se arruga en las grandes citas. Así que dota a los rusos de algo que no muchos equipos tendrán: un 7 pies fiable, con rebote, intimidación y una correcta capacidad anotadora.

Timofey Mozgov

FORTALEZAS vs DEBILIDADES

FORTALEZAS:

- Un grupo de jugadores altamente competitivos y acostumbrados a jugar partidos de gran nivel, sobre todo en Euroliga.

- Recuperan su gran referencia ofensiva con el regreso de Shved, tras varios torneos sin un auténtico líder nato.

DEBILIDADES:

- Excesiva dependencia de su estrella Shved. Todo dependerá de su estado de forma y acierto.

- Ausencia de gen ganador: ninguno superviviente del Oro de 2007 en la plantilla actual.