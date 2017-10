Seraphin somete a Panathinaikos en el debut en Euroliga del Barça Lassa

Bajo el influjo y quién sabe si aún la influencia de Xavi Pascual, comenzaba la Euroliga en la noche de hoy para este remozado y revolucionado Barça 17/18. Después de un inicio plácido en la liga doméstica, llegaba uno de los dos trasatlánticos griegos de esos que amasan contratos millonarios a base de tráficos portuarios a gran escala, para medir de verdad, sin tapujos ni rivales de medio pelo, a esta nueva versión blaugrana.

Se enfrentaban además dos estilos antagónicos y generacionales. Por un lado el run & gun y el baloncesto moderno que abre campos y tira más de tres que de dos. Por otro, el que tanto ganó primero y al que tanto se criticó después, basado en posesiones largas, táctica desde antes de salir de vestuarios y mucha, pero que mucha estopa, del que Pascual es genio.

De inicio, las tornas de los estilos se viraban y ni las holía el Barça en las primeras defensas para poner a Panathinaikos 0-6 arriba. Comenzaban a aflorar los automatismos del flujo de partidos y los engrases de entrenamientos y relucían el ya típico pop de Moerman o la representativa continuación de Seraphin para igualar el partido. Reinaba el estilo de casa y dominaba el acierto y las posesiones cortas en los primeros cinco minutos para un 11-12 heleno. No tardaría en imponerse el estilo también en el marcador con una puerta atrás de Moerman. Se desataba el ala pívot francés y Pascual tenía que pararlo y pedirle a Calathes que pasara más la bola (15-12 min. 6).

Las primeras rotaciones de Alonso llegaban hoy a falta de dos minutos para finalizar el primer cuarto, algo más tarde de lo habitual, pero es que su quinteto inicial lo estaba bordando hasta ese momento. Seraphin castigaba los cambios en defensa para hacerse grande en el cinco del equipo local, a la espera de jugadores croatas provenientes de eternizadas lesiones. Acababa el cuarto en 24-20 y la sensación de que el basket de ataque le ganaba al de las posesiones largas y las defensas intensas.

El primer triple del partido, de las manos de Koponen, ponía máxima ventaja para el Barça (27-20), Oriola y Vezenkov constituían el juego interior del Barça, pero le daba para seguir dominando las zonas y el rebote con solvencia. Suplían ambos, kilos y caché a base de movilidad e intensidad y el cuatro de Tárrega ponía +9 después de varios minutos de desaciertos y errores.

