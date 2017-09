Serbia derrota la resistencia rusa gracias a Bogdanovic y al gigante Marjanovic (79-87 )

Qué complicado es meterse en una final. Serbia parecía tenerlo hecho pero tuvo que sufrir hasta el último minuto, debido a la insistencia rusa que nunca se dió por vencida de la mano de Shved.

El partido estuvo en todo momento del lado de los serbios, que en el primer cuarto ganaba por 5 y al descanso ya lo hacía de 14. Llegó la primera reacción rusa mediado el tercer cuarto, y logró colocarse tan solo cinco abajo, pero Serbia salió del atolladero con un triple de Mirosavljevic y el regreso a pista de un espectacular Marjanovic, que completó su mejor partido del campeonato.

En el últmo período pasó de todo. Shved afinó su fusil y comenzó a anotar desde todas las posiciones, para llegar a los 33 puntos pese que al descanso únicamente contaba con 7 y unos malos porcentajes de tiro. Bogdanovic aceptó el reto y se sacó dos canastas decisivas (triple y lanzamiento "a lo Jordan" tras detener en seco su penetración y erguirse en suspensión de la forma más estética posible). Pese a otro triplazo de la estrella rusa, Serbia circuló bien el balón en los últimos segundos y estuvo acertada desde el tiro libre.

Finalmente habrá final balcánica entre Serbia y la joven Eslovenia, que luchará por primera vez por el oro continental ante los expertos chicos de Sasha Djordjevic.

El talento de los Balcanes: No hay un campeonato históricamente (salvo contadísimas excepciones) en que Serbia no disponga de un talento exterior que asegure más de 20 puntos por partido. Actualmente ese rol corresponde al escolta Bogdan Bogdanovic, jugador de Sacramento Kings, que a sus 25 años está siendo fundamental (como no podía ser de otra forma) para el rendimiento de su selección en este Eurobasket. Ante Rusia, sin cuajar su mejor partido, se fue a los 24 puntos y, sobre todo, decidió cuando la bola más quemaba con dos lanzamientos marca de la casa, demostrando su gran personalidad, al margen de una calidad que genéticamente ha heredado de sus antecesores. El duelo ante Dragic en la gran final puede ser épico.

Rusia nunca se rinde, Shved siempre está: Cuando el encuentro parecía que se rompería a favor de Serbia, los rusos sacaron fuerzas de desde algún lugar recóndito de su gigantesca extensión, y a base de trabajo y defensa lograron meterse en el partido y hacer sentir su aliento en la nuca de sus rivales serbios. Mozgov y Vorontsevich dieron lo mejor de sí, y cuando llegó el momento, Shved sacó la varita para hacer que sus lanzamientos de más de siete metros parecieran tiros libres. Seis triples y 11 de 12 en libres pusieron a dos puntos a los suyos a falta de tres minutos, y dispuso de otro lanzamiento de tres para darle la vuelta al marcador. Esta vez erró y eso fue el principio del fin, definitvamente, porque Bogdanovic sí acertó a continuación.

La Torre Serbia: Si bien estéticamente no es lo más fino de ver, el gigante Marjanovic demostró la importancia de tener un 7 pies de nivel en partidos tan importantes. El pívot de los Pistons fue una muralla para Rusia y un tormento para sus pívots, que nunca pudieron pararlo, y sólo en los minutos en que Djordjevic le dio descanso en el tercer cuarto lograron acercarse a Serbia. Finalizó con 18 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, para un 22 de valoración total. Al margen de los números, su intimidación y su juego desde el poste alto (desde donde repartió la mayoría de sus asistencias) fueron vitales para que Serbia se llevara el duro encuentro ante Rusia. Las portadas se las llevará Bogdanovic, pero el bueno de Boban podrá descansar muy agusto sus 222 centimetros en la noche de hoy, fue el héroe en la sombra.

