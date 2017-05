Teodosic-NBA: decisión cercana; Blatt, ¿opción del CSKA?; Downs, a Rusia

Varias franquicias NBA enviaron represenación a la Final Four de Estambul. Teodosic, uno de los principales objetivos de varias franquicias

El ex jugador de Manresa y Burgos, Micah Downs, regresa a Rusia tras militar en la ProA esta temporada

La pasada Final Four tuvo a muchos ojeadores NBA en las gradas. Según apuntaba Jonathan Givony (DraftExpress) hasta cinco franquicias NBA habrían enviado representación para hacer scout de la Final Four: Sacramento, Atlanta, Toronto, Utah y Brooklyn. Destaca Givony el hecho de que esto se ha hecho incluso sin atender a la seria recomendación de la NBA de no viajar a Estambul por motivos de seguridad. A estas franquicias que han enviado ojeadores hay que sumar a otras franquicias que cuentan con personal establecido en Europa realizando tareas de scouting.

Uno de los nombre propios en este sentido es Milos Teodosic, jugador del CSKA que lleva tiempo en el punto de mira de varias franquicias. Brooklyn Nets sería una de las más interesadas y han realizado ya varias misiones de scouting sobre el base serbio. Nuggets y Jazz también estarían interesadas en contar con Teodosic, según New York Post.

Según apunta el New York Post, Teodosic tendría pensado decidir si da el salto a la NBA en un plazo de 15-20 días. El presidente del CSKA, Andrei Vatutin declaraba que "Si un equipo NBA le hace una oferta serán imposible competir con ella".

Hace unos días David Pick apuntaba que fuentes cercanas al jugador manifestaban que Teodosic buscaría un contrato de 3 años por un montante de 25-30 millones de dólares.

Blatt

David Blatt, posible recambio de Itoudis en el CSKA

Otra de las consecuencias de la Final Four puede ser un cambio en el banquillo de CSKA. Diversas fuentes apuntan a que Dimitris Itoudis no continuaría dirigiendo al conjunto moscovita y a que David Blatt sería el principal candidato para ocupar el puesto. Blatt tiene todavía un año de contrato con Darussafaka Dogus, pero el hecho de que el conjunto turco no vaya a disputar la Euroleague 2017-18 complicaría su continuidad.

Micah Downs

Micah Downs regresa a Rusia

El alero norteamericano Micah Downs (29 años, 2.03m) regresa a Rusia tras fichar por el Avtodor Saratov, club donde ya militó la temporada 2014-15. El que fuera jugador de Burgos y Manresa había competido esta temporada en la ProA francesa con Orléans, club que acabó perdiendo la categoría. Downs ha firmado 14 puntos, 4.4 rebotes y 3 asistencias por partido esta temporada.