Tyrese Rice, amenazado por Montenegro, podría perder su pasaporte

La falta de compromiso de Tyrese Rice con Montenegro

La temporada del FC Barcelona ha terminado recientemente, pero parece que los problemas continúan en un año para olvidar. Las numerosas lesiones, la destitución de Bartzokas y los malos resultados han marcado de forma contundente la campaña del equipo de la ciudad Condal. La última noticia que puede afectar de manera clara a los cimientos de la entidad blaugrana de cara a la próxima temporada la anunciaba D. Destri desde el portal 'Sportando' donde nos habla de la situación de Tyrese Rice, que podría perder su pasaporte con la selección de Montenegro dada la enorme falta de implicación del jugador americano en los acontecimientos deportivos de la selección balcánica.

