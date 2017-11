Un Eriksson letal rescata a un Gran Canaria falto de intensidad (85-76)

El Granca logra equilibrar el balance de victorias y derrotas en un grupo muy igualado

Partido poco vistoso en el que el Granca no disipó las dudas generadas en los últimos encuentros

Catorce puntos en seis minutos anotó Sutton ante un Herbalife que respondía en ataque, con Eriksson enchufado, pero que en defensa seguía mandando señales de apatía. Los dos bases amarillos perdían balones en errores no forzados y el equipo notaba el bajón, aunque esto coincidió con un mal momento en el tiro de los italianos (con Sutton en el banquillo), lo que mantenía el marcador igualado (19-21). Aguilar y McKissic dieron un paso adelante en defensa y trataron de involucrar al resto en el trabajo, en un partido que se había vuelto insulso, con demasiados errores y escasas acciones atractivas. El ritmo del partido se ralentizó, con numerosas faltas y el Granca ofrecía malas sensaciones, seguía sin controlar el balón, absuando del tiro exterior y sin poder marcar diferencias ante un rival inferior. La aportación ofensiva de Pasecniks y Eriksson (22 puntos entre los dos) fue lo que mantuvo al Herbalife por delante (42-39). No mejoró el nivel del partido tras el descanso, con el Trento descolocado, sin armas para hacer daño al Granca, que aprovechaba la energía de Paulí para afianzar su ventaja. Behanan, con su superioridad física, cogió el testigo de Sutton, y era el único jugador visitante que anotaba con regularidad, siempre cerca de canasta (65-55). El Herbalife no era capaz de incrementar su ventaja y el Trento, con esfuerzo y la aportación de Franke, en este tramo del encuentro, seguía luchando por tener opciones de victoria hasta el final. Empeñados en complicarse la vida al no poder elevar su nivel defensivo, los jugadores amarillos no eran capaces de cerrar el partido y alternaban buenas acciones ofensivas con despistes evidentes que les hacían encajar bandejas (85-76).

Rotación corta: La lesión de Shavon Shields, con un fuerte esguince de tobillo en los primeros minutos del choque, dejó a Buscaglia con solo nueve jugadores disponibles. Tres jugadores acapararon las estadísticas ofensivas del Dolomiti Energia. Sutton primero, y Bahanan y Franke después, mantuvieron a los italianos con vida hasta el final. Entre los tres anotaron 52 de los 76 puntos de su equipo. En la valoración fue más evidente todavía, con 62 créditos de los 63 del total.

Malas sensaciones: El Gran Canaria sigue inmerso en un sistema de juego que le garantiza victorias ante rivales de una entidad menor, pero que le impide pelear por victorias frente a equipos de similar nivel de plantilla. El nivel defensivo y de concentración de los jugadores de Casimiro es escaso. Se cometen numerosos errores en el apartado ofensivo y en defensa reciben canastas con demasiada facilidad.

Falta de intensidad: Ni en la cancha ni en la grada hubo un ambiente de partido importante. Los dos equipos llegaban con un balance negativo en la clasificación y el choque era más decisivo de lo que plantearon ambos contendientes. El Granca se queda con el balance equilibrado, mientras el Dolomiti Energia se queda descolgado en la clasificación de un grupo muy igualado.