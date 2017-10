Un Valencia soberbio destroza a Unicaja en una primera parte de ensueño (91-53)

Valencia Basket venía de cuajar un sensacional partido en Vitoria, probablemente el mejor de la temporada, y parecía haber tocado techo (al menos hasta llegar a los mo momentos calientes del curso, con las bajas recuperadas y el equipo más rodado). Sin embargo, el equipo de Vidorreta sigue reinventándose y superando las dificultades con una facilidad asombrosa. Esta noche se ha visto la que puede ser una de las mejores primeras partes que se han vivido en la Fonteta en años (57-25), estableciendo una distancia que ya fue lapidaria para los de Plaza, que cuando quisieron darse cuenta que estaban en Valencia ya iban 20 abajo.

Los Los malagueños fueron barridos en los dos primeros cuartos por la maquinaria taronja, engrasada como nunca, pero es cierto que ellos también pusieron de su parte con una defensa tremendamente floja. En el minuto 8 del primer periodo perdían 21-9 y tan solo habían cometido una falta. Plaza no daba crédito desde la banda y los tiempos muertos ya no servían de revulsivo. Salvo el espejismo inicial de duelo entre Green y McCallum, que prometía emociones fuertes entre pistoleros, Unicaja no resistió el envite y un triple de Doornekamp abrió la racha demoledora desde 6’75, a la que se sumaron Dubljevic (con dos) y Rafa Martínez, enorme de nuevo desde la línea de tres (4/6), para reventar el partido y dejarlo 31-11 al final del primer cuarto. Pero ahí no iban a parar; Unicaja seguía ausente (las bajas de última hora de Augustine y Nedovic hicieron mucho daño) y si alguien pensaba que llegaría la reacción malagueña y la relajación valenciana, fue todo lo contrario. Green estaba on fire (19 puntos al descanso), y a la fiesta se sumó Alberto Abalde para seguir sonrojando a los verdes con dos triples y un canastón, que siguieron elevando las máximas diferencias hasta superar la treintena.

Para la segunda parte volvía a esperarse una reacción malacitana que redujera las ventajas y quién sabe si pusiera emoción, pero tampoco llegó tal. Tocados y casi hundidos, el amor propio les dio para no seguir desangrándose, y Salin y Waczynki taponaron la herida con 3 triples en el tercer periodo. No tuvo más historia el partido mas que la fiesta local y la resignación visitante. Al final, aparecieron en escena los jugadores menos habituales, entre los que destacaron los locales Josep Puerto y el islandés Hlinason (integrantes del equipo EBA que están reforzando la primera plantilla debido a las numerosas bajas), y que pudieron estrenarse en Euroliga en la faceta anotadora, llevando al delirio a una Fonteta atónita y radiante, que celebró por todo lo alto la cuarta victoria consecutiva (tercera en Euroliga). Por contra, Unicaja encadena la tercera derrota seguida y confía reaccionar ante Estudiantes el domingo en el Martín Carpena.