Xavi Forcada y Asier Zengotitabengoa se marchan a la tercera categoría francesa

Ambos jugadores llegan al club francés tras una consolidada trayectoria en LEB Oro

Cuando el mercado de fichajes de LEB Oro apenas ha echado a andar nos encontramos con dos movimientos de salida de dos de los jugadores más contrastados de LEB Oro, que se marchan a la NM1 francesa, tercera categoría del baloncesto galo. Xavi Forcada (28 años, 1.92m), base del CB Prat con una amplia trayectoria en LEB Oro, y Asier Zengotitabengoa (29 años, 2.00m), que ha militado esta temporada en Palma Air Europa, se han comprometido con el Gries-Oberhoffen francés.

Forcada viene de firmar 11.8 puntos y 4.5 asistencias la pasada temporada, además de haber sido designado en 2016 mejor base de la LEB Oro. Por su parte, el Zengotitabengoa ha promediado 12.3 puntos y 3.9 rebotes en las filas de Palma Air Europa, con el que alcanzó los Playoff de ascenso a LEB Oro.

El entrenador del conjunto francés, Ludovic Pouillart, apunta, en declaraciones a Bebasket, que "soy un fan del baloncesto español y es un verdadero reto poder traer a estos jugadores a la NM1, una competición en la que se apuesta más por jugadores norteamericanos. Sin embargo, yo he querido buscar jugadores con otras características. Un jugador español, donde la velocidad y la movilidad son importantes y el conocimiento del juego es más alta. Fue un amigo, ex jugador español el que me aconsejó".

La pasada temporada competían en las diferentes liga nacionales francesas (NM2 y NM3) hasta once jugadores españoles, algunos con trayectoria en ligas LEB como Roberto Morentin, Javier Nasarre o Guillermo Justo.