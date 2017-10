Zalgiris Kaunas: Jasikevicius quiere divertirnos

www.zalgiris.lt

Pabellón: Zalgirio Arena (15.552 espectadores)

Nº Jugador POS ALT AÑO 0 Brandon Davies Ala-pívot/Pívot 2.08 1991 1 Dee Bost Base 1.88 1989 3 Kevin Pangos Base 1.88 1993 6 Axel Toupane Alero 2.01 1992 13 Paulius Jankunas Ala-pívot 2.05 1984 19 Martynas Sajus Pívot 2.08 1996 20 Gytis Masiulis Ala-Pívot 2.06 1998 21 Arturas Milaknis Escolta/Alero 1.95 1986 22 Vasilije Micic Base 1.95 1994 24 Martynas Arlauskas Escolta 1.99 2000 30 Aaron White Ala-pívot 2.06 1992 44 Antanas Kavaliauskas Pívot 2.08 1984 66 Paulius Valinskas Base 1.91 1995 92 Edgaras Ulanovas Alero 1.98 1992

Saras Jasikevicius es el protagonista absoluto del actúal Zalgiris de Kaunas, un equipo histórico que no ha pasado por sus mejores momentos en los últimos años pero con ganas de volver a ser protagonista. Durante el verano, su nombre ha sido el que más ha salido en prensa por su "no fichaje" ni por F.C. Barcelona Lassa ni por Maccabi de Tel Aviv, equipos con los que fue campeón de la Euroliga como jugador y donde vivió sus mejores épocas. A Saras le rodea ese aura especial que le da su carrera en el parket y un gran carisma que ha trasladado a los inicios de su carrera como entrenador. Se trata de un caso similar al de Djordjevic, dos jugadores de mucho carácter y de los que se espera mucho en los banquillos desde el inicio de su carrera como entrenadores.

Pero cuando titulamos que "Jasikevicius quiere divertirnos" no nos referimos a sus aspavientos en la banda producto de su histriónico carácter, ni a que vayan a demostrar su buen humor como vemos en la foto del Media day, si no a que los fichajes del equipo lituano van encaminados a realizar un baloncesto rápido, de mucho juego en transición, con algunos grandes físicos y que sin duda será muy atractivo para el espectador. Para ello ha potenciado especialmente el que era su puesto en la cancha, fichando a dos nuevos bases a sumar a Kevin Pangos.

Jasikevicius, entrenador del Zalgiris (Euroleague)

DIRECCIÓN DE JUEGO: Es el punto más fuerte de la plantilla. A pesar de no contar con ningún base estrella a nivel europeo, si tiene tres piezas muy interesantes y complementarias entre si. El único que permanece de la temporada pasada es el canadiense Kevin Pangos, que va dando pasos seguros a la hora de afianzarse como un base titular de equipos de alto nivel. A pesar de solo contar con 24 años y dos temporadas como profesional (la primera en Herbalife Gran Canaria donde dejó buen sabor de boca) es un jugador inteligente y sobrio. El año pasado promedió 8.7 puntos, con un 45.7% en tiros de tres y 3.2 asistencias en Euroliga. Para acompañarlo, los lituanos han fichado a dos jugadores: Dee Bost y Vasilije Micic. El americano viene de realizar una gran campaña en el Monaco con 12,9 puntos y 5,27 asistencias. Tras varias temporadas en equipos de menor entidad a nivel europeo, tiene ante si una gran oportunidad para relanzar su carrera. El serbio era uno de los mejores proyectos (si no el mejor) para el puesto de base de Europa en categorías inferiores, y su debut temprano (16 años) en la liga serbia y su gran papel en el Mega Vizura, con el que fue máximo asistente de la liga, parecían confirmarlo. Pero su papel en el Bayern de Munich y en Estrella Roja no fue el esperado y tuvo que dar un paso atrás para fichar por un equipo de menos nivel, el Tofas Bursa de la liga turca, donde ha cuajado una gran temporada, que lo ha llevado otra vez a la Euroliga. También ha sido parte de la selección que ha ganado la plata en este Eurobasket, y aunque ha tenido momentos buenos, su rendimiento sigue siendo inferior al que se esperaba de él. Solo tiene 23 años y aún está a tiempo de dar pasos adelantes y acercarse a lo que prometía en sus inicios, y no hay mejor sitio que bajo las ordenes de uno de los bases más talentosos de la historia del baloncesto europeo. Aunque Micic ya estuvo a las órdenes de otro de ellos: Djordjevic.

MVP Pangos, defendido por Aaron Jackson (euroleague.net)

JUEGO EXTERIOR: Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay muchas posibilidades de que jueguen minutos juntos dos de los tres bases, ya que son complementarios entre si y tienen buen físico para ejercer de escoltas. Con ello compensaran un poco cierta falta de efectivos en las alas, donde cuentan con dos internacionales lituanos, Arturas Milaknis y Edgaras Ulanovas, el canterano Paulius Valinskas y el internacional francés Axel Toupane. Milaknis y Ulanovas son dos típicos exteriores de su baloncesto: buena mano, fundamentos ofensivos y buen físico, siendo más especialista en el tiro el primero y más completo el segundo. Toupane fue el jugador elegido tras la espantada del ex de Herbalife Gran Canaria, Royce O'Neal, que fichó por Utah Jazz cuando los lituanos ya contaban con él. El francés es otro jugador muy adecuado para ese baloncesto rápido y atlético, ya que cuenta con un físico privilegiado para jugar en Europa.

Arturas Milaknis (Euroleague)

JUEGO INTERIOR: Parecido modelo al de los aleros pero con más efectivos. Cuentan con dos veteranos lituanos, Paulius Jankunas y Antanas Kavaliauskas, jugadores duros y expertos que realizan una gran labor de intendencia, siendo Jankunas ya un jugador histórico de Zalgiris. A ellos hay que sumar a dos americanos, Brandon Davies y Aaron White, fichados para este año. Los dos han tenido buenos números en las ligas francesa y rusa y son jugadores de equipo, que sin ser estrellas aportan puntos, rebote, intensidad y físico, para poder desarrollar ese juego a la carrera que parece que los lituanos buscaran este año.

Paulius Jankunas (Foto: Euroliga)

. Zalgiris ha formado una plantilla donde el equipo prima por encima de todo, por lo que cuesta escoger quien es la estrella. Podríamos haber apostado por el conjunto en general, por su trío de bases, por un veterano y alma del equipo como Jankunas o, sobre todo, por Saras Jasikevicius, que es el miembro con más carisma y liderazgo sin ninguna duda. Pero si focalizamos en un jugador, el canadiense es el líder silencioso de esta plantilla. Se trata de un jugador sobrio, que siempre actúa pensando en el bien del equipo y que es capaz de brillar individualmente a través de su privilegiada muñeca. Kevin crece año tras año, acrecentando esa sensación de jugador fiable, y con solo 24 años hace gala de una veteranía y frialdad propia de jugadores más veteranos.

LA APUESTA: Axel Toupane. Un físico exhuberante con capacidad para dominar en Europa. Con 25 años, el jugador francés es un jugador aún con mucho que mejorar, que entró en la órbita NBA muy verde y sin haber demostrado casi nada en Europa. Ahora, tras dos años a caballo entre la liga profesional y las de desarrollo, ha decidido regresar al viejo continente y le toca demostrar si puede convertirse en un jugador puntero de Euroliga o, incluso, conseguir volver a hacer las américas con un mejor status. Tiene condiciones de sobra, pero le falta plasmarlas con regularidad al más alto nivel.

