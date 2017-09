Zaza Pachulia anuncia su retirada de la selección de Georgia

Zaza Pachulia ha puesto punto y final a su carrera con la selección de Georgia. Según informa el periodista David Pick, el pívot de 33 años, habría disputado frente a Italia sus últimos minutos con la elástica de su país.

Exclusive: Zaza Pachulia (@zaza27) tells me after Georgia's EuroBasket elimination that his national-team career is over. pic.twitter.com/SelHq8kjox