Zoco Europeo: Bogris, a Olympiacos; Bartzokas dirigirá a Khimki; Eyenga rechaza a Varese

Tiempo de rumores, de altas, de bajas y de mucho movimiento. El mercado europeo empieza a moverse y los equipos ya van perfilando sus plantillas de cara a la próxima temporada. He aquí un resumen de lo acontecido en las últimas horas.

Official statement: Georgios Bartzokas, @Khimkibasket new head coach | https://t.co/XryJTp3b6l pic.twitter.com/dlcRjgd3nh

El club ruso ha anunciado también la incorporación del ala-pívot Andrey Zubkov (26 años, 2.05m) que llega procedente de Lokomotiv Kuban donde ha militado las últimas ocho temporadas y donde coincidió hace dos años con Bartzokas como entrenador. También el capitán del equipo, Sergey Monya continuará dos temporadas más en el club.

Official: Russian forward Andrey Zubkov (26 years, 205 cm) signed a two-year deal with @Khimkibasket. Welcome to the club, Andrey! pic.twitter.com/RNhVnXkBX1