Zoco Europeo: Ex-pívots del Real Madrid se dispersan por el planeta basket

Tiempo de rumores, de altas, de bajas y de mucho movimiento. El panorama europeo va tomando forma y los equipos van acabando de perfilar sus plantillas de cara a la próxima temporada. He aquí un resumen de lo acontecido en las últimas horas. Como anécdota destacar que predominan los movimientos entre ex-pívots del Real Madrid, que se reparten por prácticamente todos los continentes y ligas. Recordando que Bourussis jugará en China y D'or Fischer en Japón es curiosa esta dispersión.

Source: Maccabi Tel Aviv has offered Norris Cole a deal for $700,000 to bring the former Miami Heat champion guard to the Euroleague.