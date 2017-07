Zoco europeo: Kravtsov, Renfroe y Wood, a Turquía; Whittington y Ragland, a Rusia

Tiempo de rumores, de altas, de bajas y de mucho movimiento. El mercado europeo no para de moverse y los equipos van perfilando sus plantillas de cara a la próxima temporada. He aquí un resumen de lo acontecido en las últimas horas.

Turquía ha reunido muchos de los movimientos más sonados en los dos últimos días. Entre estos movimientos, varios ex ACB han sido los protagonistas de los fichajes y de las renovaciones. Kravtsov jugará en Eskisehir la próxima temporada. el ex de Valencia Basket hace las maletas hacia el país otomano, pero no es el único, ya que el presidente de Pinar Karsiyaka ha anunciado la incorporación de Scott Wood. Además, el máximo mandatario, Mutlu Altug, también ha informado sobre el fichaje de Dustin Hogue. Otro que hace las maletas con destino Turquía es Alex Renfroe. El ex de FC Barcelona Lassa recalará en Galatasaray, según David Pick.

Alex Renfroe has signed with Galatasaray, according to his agent. — David Pick (@IAmDPick) 21 de juliol de 2017

Seguimos en el país turco con una renovación y un rumor. Por un lado, el ex de Unicaja Caleb Green seguirá en Trabzonspor una temporada más; por otro lado, DaJuan Summers estaría cerca de firmar con Pinar Karsiyaka, según David Pick.

Oyuncumuz Caleb Green yuvada kaldı. Başarılar Caleb Green ! pic.twitter.com/KWjnHqnvQr — Trabzonspor MP (@tsbasket) 20 de julio de 2017

Turno para Rusia. El ex de Obradoiro Shayne Whittington ha firmado con Zenit. Tras una buena temporada en el conjunto gallego, el americano ha decidido probar en el país ruso. Además, ha habido dos renovaciones más y un fichaje: Joe Ragland jugará en Lokomotiv Kuban, Ivan Viktorov ha renovado con Khimki para las próximas dos temproadas y Korobkov ha hecho lo propio con el CSKA Moscú, pero solo por una temporada más. Y para acabar, un rumor potente: según David Pick, Shved habría firmado una renovación de tres años con Khimki y habría declinado una oferta de la NBA.