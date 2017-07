Zoco europeo: Rice, ¿rumbo a Olympiacos? Harangody se va a Alemania; McCollum, a Efes

Tiempo de rumores, de altas, de bajas y de mucho movimiento. El mercado europeo no para de moverse y los equipos van perfilando sus plantillas de cara a la próxima temporada. He aquí un resumen de lo acontecido en las últimas horas.

Brothers Ksistof and Darjus Lavrinovic stays for one more season! pic.twitter.com/AzP0RqbpMK

Y AHORA... TURNO PARA LOS RUMORES

Hearing that Milan Macvan is on course to join his national-team coach Sasa Djordjevic at Bayern Munich.