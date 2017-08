Zoco internacional: D'Or Fischer y Motiejunas, a Asia; Dorsey ¿a Bologna? Rice ¿a China?

Tiempo de rumores, de altas, de bajas y de mucho movimiento. El mercado europeo no para de moverse y los equipos van perfilando sus plantillas de cara a la próxima temporada. He aquí un resumen de lo acontecido en las últimas horas.

Source: Ty Lawson and Donatas Motiejunas have left the NBA and are signing as teammates in China with the Shandong Golden Stars.

Daye: "I'm looking forward for an exciting season, we want to do well in the @EuroCup and continue the club's success in the Israeli League" pic.twitter.com/VzuK1fpmUb