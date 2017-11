El Iberostar vende cara su derrota ante un Madrid que fue de menos a más

Cuidado del balón. Se supone que cuando no pierdes un balón, mantienes la posibilidad de sumar en el apartado ofensivo y al mismo tiempo privas al rival de que sume él. Pues esto ha sucedido en el partido de hoy. A veces para anotar el Madrid, a veces para no anotar el Iberostar, es cierto que las 14 pérdidas de los locales son una carga demasiado grande ante cualquier rival, pero más uno de primer nivel. También habla de la defensa de los locales, que quizás no fueron capaces de ser tan agresivos como con otros rivales y forzar solo 5 pérdidas del Madrid.