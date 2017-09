Aíto tenía razón, aquel equipo de Sevilla podría haber sido campeón ACB

Porzingis, Satoransky o Hernangómez son los únicos jugadores formados en Sevilla que han llegado a la NBA con roles bien distintos en sus equipos

Aíto García Reneses, en una entrevista para Gigantes, ya advertía del potencial que tenía la plantilla que dirigió durante su estancia en el banquillo del Baloncesto Sevilla desde 2012 a 2014: “Si aquel equipo de Sevilla se hubiera mantenido, ahora estaría aspirando a ganar la liga”. Y es que los dirigentes del club hispalense en tiempos difíciles y de crisis, apostaron por fortalecer su cantera y por cuidar el talento joven, primero con Joan Plaza al frente –llegando a la final de la Eurocup, mayor logro del club en competiciones extranjeras-, y después con el madrileño en el banquillo.

Esta apuesta de futuro en su momento ya lleva años siendo una realidad. Nombres como Satoransky, Porzingis o Sastre hace tiempo que dejaron de ser jóvenes promesas para convertirse en jugadores que han derribado puertas tan difíciles como las de la selección española o las de la NBA. Y aunque todos tengan en común haber vivido un periplo en ACB con el club de San Pablo, no todos corrieron después la misma suerte.

Tomas Satoransky (Base, 2,01m; 30/10/1991)

Tomas Satoransky (foto: Juan Carlos García Mate)

en la campaña 2009-10 pero no fue hasta la temporada siguiente cuando se asentase en la primera plantilla como recambio en la posición de base paraDurante los tres años siguientes que el de Praga estuvo en San Pablo, su madurez física y en el juego de los andaluces fue tremenda. Por su parte, los espectadores pudieron disfrutar, lo que le permitió ganar el Concurso de Mates 2010-11.

En la temporada 2014-15 Satoransky abandonó Sevilla con dirección a Barcelona como trampolín para jugar en la NBA. En los dos años que el playmaker checo estuvo en la ciudad condal disfrutó de ganar una Liga Endesa antes de partir hacia tierras americanas para jugar en los Washington Wizards, donde no ha tenido demasiada fortuna en su primer año (3 partidos de titular sumando temporada regular y Playoffs con 2,7 puntos por partido) sumado a otros factores como el haber jugado durante gran parte de los partidos como escolta y no como base como ocurría cuando jugaba en España.

Nikola Radicevic (Base, 1,97m; 25/04/1994)

(Foto: Juan Carlos García Mate ©)

El playmaker serbio llegó a Sevilla en 2012 procedente del Partizan de Belgrado, y en su primer año en tierras hispalenses al igual que otros de sus compañeros participó en siete partidos de ACB con el primer equipo y con el filial sevillano en la Liga EBA. En sus siguientes tres temporadas, Radicevic demostró ser un buen sustituto de Satoransky cuando éste necesitase descanso. Cuando el base checo abandonó la entidad sevillana y Radicevic tuvo que dar un paso al frente, tuvo muchos problemas, a los que tuvo que añadirse una lesión en la cadera en la temporada 2015-16 y que le tuvo todo el año en blanco, disputando únicamente dos partidos a final de temporada.

El base serbio, que fichó este verano por el Estrella Roja de su país tras el descenso del Real Betis justo antes de marcharse a jugar la Summer League de Las Vegas con los Denver Nuggets, en San Pablo se erigió como un base con buena visión de juego y una gran facilidad tanto para penetrar a canasta como para tiros desde cinco o seis metros, a pesar de que sus porcentajes de tres puntos no sean buenos –un 26% en la campaña 2014-15 y en la 2016-17-.

Scott Bamforth (Escolta, 1,88m; 12/08/1989)

Scott Bamforth levanta al pabellón

en la campaña 2013-14. Durante esa temporada, el escolta americano asombró a toda ladebido a su facilidad para anotar y al mostrarse como

Al término de esa temporada, los nuevos propietarios del equipo entendieron que Bamforth no debía ser renovado al considerarlo que no tenía la altura adecuada para jugar en la élite (1,87m) a pesar de tener uno de los salarios más bajos de toda la liga –unos 80.000 euros cobraba durante su primera estancia en Sevilla-. El escolta se marchó en esa temporada 2014-15 a Murcia donde mantuvo sus buenos números antes de regresar al Baloncesto Sevilla en una segunda etapa donde volvió a demostrar sus buenos porcentajes en tripes –un 45%-. Unos argumentos que no evitaron la nueva marcha del americano, que cambió Sevilla por Bilbao en la 16-17 y donde a pesar de haber tenido irregularidad con las lesiones, ha continuado con su buen rendimiento hasta el punto de ganar el MVP del mes de octubre.

Joan Sastre (Alero, 2,01m; 10/12/1991)

Foto: ACB Media

El mallorquín llegó a San Pablo en la temporada 2009-10 procedente del Bàsquet Mallorca. En Sevilla, su rendimiento fue irregular, condicionado por las lesiones, algo que confirman sus partidos jugados en Liga Regular: 12 el primer año, 32 el siguiente, 14 durante su tercera campaña, 34 en la cuarta y 22 durante su último año en Sevilla, la temporada 2013-14. A pesar de ello, los aficionados sevillanos pudieron ver la buena muñeca desde el perímetro del balear, y algunos alley-oops fruto de su buena conexión con Satoransky.

Tras jugar en Sevilla, Joan Sastre probó suerte en Zaragoza durante dos años. Su buen papel en tierras zaragozanas hizo que Valencia Basket se interesase por él. Y en Valencia le han llegado las buenas noticias: subcampeón de la Eurocup, de la Copa del Rey y campeón de la Liga Endesa. Y ahí no se acaban las buenas noticias para el mallorquín. Las bajas en el juego exterior de la selección española han hecho que Scariolo le dé una oportunidad en el Eurobasket que se disputa este verano.

Pierre Oriola (Ala-pívot, 2,06m; 25/09/1992)

Pierre Oriola lucha el rebote (foto: Baloncesto Sevilla / B. Pérez)

quey que además sería uno de los doce hombres escogidos porpara disputar el Eurobasket? Todo ello debido a su garra en la pintura y a su buen trabajo

Aunque Oriola ya debutase en la ACB en la temporada 2009-10 de la mano de Manresa, no fue hasta la temporada 14-15 cuando Oriola regresó a la máxima categoría del baloncesto español de la mano del Baloncesto Sevilla. En sus dos temporadas con los de San Pablo, Oriola se erigió como un interior suplente de lujo y un luchador bajo los tableros y con una notable capacidad para ayudar al equipo con sus puntos cuando éste lo necesitase.

Dos años después, el interior de Tárrega cambió el Guadalquivir por el Turia, donde coincidió con Sastre. Allí ratificó los buenos números logrados con la entidad sevillana que estuvieron acompañados con el subcampeonato de la Eurocup y de la Copa del Rey junto con aquella Liga Endesa conquistada al todopoderoso Real Madrid de Pablo Laso.

Kristaps Porzingis (Ala-Pívot, 2,16m; 02/08/1995)

Kristaps Porzingis apunto de machacar el aro/ACB Photo

Debutó con el primer equipo enen la temporada 2012-13 jugando siete partidos dey tres enaunque seguía intercambiando los papeles del filial con el del primer equipo. En la campaña siguiente ya tuvo sitio fijo en el primer plantel y de ahí su éxito ha sido indiscutible hasta el punto de que ha llegado a ser considerado con estrellas del baloncesto europeo como

Durante dos campañas, en Sevilla pudieron disfrutar de un coloso de 2’16m que lo tenía todo. Una más que aceptable mano exterior, una notable visión de juego y sobretodo dos muelles que le permitían deleitar a los aficionados hispalenses con mates y tapones increíbles a la par que espectaculares. Todos estos argumentos le valieron para que en el draft de 2015 fuera elegido en el número 4 por los New York Knicks.

En 2015-16 fue cuando esta promesa dio el salto al otro lado del charco. En su primer año en la NBA disputó en el quinteto inicial los 72 partidos de la temporada regular promediando más de 28 minutos sobre la cancha y alcanzando una media de 14,3 puntos por partido. Números que mejoró en su segundo año en la mejor liga baloncestística del mundo, cuando jugó 66 partidos, 65 de ellos partiendo desde el inicio y alcanzando los dieciocho puntos por partido en una media de 32,8 minutos.

Ondrej Balvin (Pívot, 2,17m; 20/09/1992)

Mate de Balvin (ACB Photo / B. Pérez)

aterrizó junto a su compatriotaen la campaña 2009-10 aunque a él le costó un poco más asentarse en el primer equipo, algo que no logró hasta la temporada 2012-13.Aún así, en esas temporadas el gigante checo mantuvo buenos números anotadores y reboteadores.

En su última temporada, Balvin calló las críticas de los propietarios sevillanos, quienes se estaban empezando a plantear su salida del club hispalense. Ondrej lideró durante muchas jornadas de aquella temporada la clasificación de tapones realizados y acabó la temporada como el jugador con más mates realizaba –una media de 2,3 mates por partido-.

El pívot checo abandonó el club sevillano en la 2016-17 para jugar en el Bayern de Munich. Allí no ha contado con la confianza que él esperaba y en enero rescindió su contrato con los teutones, volviendo a la Liga Endesa para jugar en el Movistar Estudiantes jugando ocho partidos con los madrileños. El próximo año jugará en Herbalife Gran Canaria, donde coincidirá con su entrenador en Sevilla, Luis Casimiro.

Willy Hernángómez (Pívot, 2,10m; 27/05/1994)

(Fotos: Juan Carlos García Mate ©)

, el caso del mayor de loses el caso que más lejos ha llegado. Cedido por el, llegó aen la temporada 2013-14. En Sevilla demostró que además de ser un buen reboteador, podía ser un referente anotador para el equipo si lo requerían sus compañeros. Entodavía recuerdan la exhibición que el madrileño realizó contra el

Hernangómez permaneció una temporada más en Sevilla cedido donde hizo una pareja interior temible junto con el que posteriormente sería su compañero en los Knicks Kristaps Porzingis. En la campaña 2015-16 regresó a Madrid antes de dar el salto a la NBA con los New York Knicks. Con los blancos disfrutó de un rol importante a pesar de la competencia en la pintura de los merengues y vivió el año perfecto en cuanto a títulos se refiere: ganó la Liga, la Copa, la Euroliga… y el Eurobasket de 2015, ya que la buena labor del madrileño en Sevilla le sirvió para ganarse la confianza de Sergio Scariolo.

En los Knicks, Hernangómez fue de lo poco salvable en un año para olvidar. Disputó los 72 partidos de Liga Regular, 22 de ellos como titular, promediando 8,2 puntos por partido y una media de siete rebotes por encuentro en algo más de dieciocho minutos por encuentro. Estas buenas estadísticas hicieron que ganase el galardón a mejor rookie durante el mes de abril en la conferencia Este y que entrase en el mejor quinteto rookie de la NBA durante el curso 2016-17.

La apuesta por la cantera y la juventud en Sevilla es firme. Igual que como en el caso de Hernangómez, los equipos grandes han seguido confiando en Sevilla como club en la élite para ceder a sus jóvenes promesas: Ludde Hakanson, Marc García, Emanuel Cate, etc. Lo que está claro, es que Aíto tenía mucha razón cuando afirmó que si los dirigentes del actual Real Betis Energía Plus no hubiesen desmantelado a la plantilla que él dirigió, probablemente ahora mismo hablaríamos de un equipo que marcaría una época.