Anicet Lavodrama: "Ya no hay zonas grises fiscales ni mecenas enamorados del baloncesto"

Anicet Lavodrama en su periplo universitario en los EE.UU.

Tengo doble licenciatura en Finanzas y Gestión Empresarial en Houston Baptist University donde también competí en la NCAA y estuve a punto de firmar un contrato con Los Angeles Clippers, equipo que me eligió en la posición nº 52 del Draft de 1985, el mismo de(nº38) y(¡nº77!).fue el nº1. Mis dos motores e inspiración principal son mi hija y mi hijo.

Después de retirarme como deportista profesional, -inolvidable aquellos 9 años en el OAR Ferrol, haciendo historia en el baloncesto gallego junto a Manuel Aller, Ricardo Aldrey o Miguel Ángel Loureiro, hasta la desaparición del equipo gallego en el año 1994. Acabaría jugando toda mi vida en España tras mi paso por el CB Valladolid y Joventut-, trabajé como General Manager adjunto del CB Valladolid, Development Manager en la FIBA tras el Secretario General Borislav Stankovic y Patrick Baumann, Scout Internacional de Cleveland Cavaliers y Patrono de la Fundación You First.

- ¿Cómo ves el panorama actual en Europa con la conocida batalla entre FIBA y Euroleague?

Lo veo como un proceso normal dentro del crecimiento del mercado económico deportivo en Europa. Ojalá se encuentre una buena solución en Europa adaptada a la realidad económica actual y, a medio plazo, porque se está perdiendo credibilidad en una hegemonía necesaria para los posibles patrocinadores y fidelización mayor del público y del cliente.

Esto es la siguiente fase de cuando la ULEB salió de la FIBA y la FIBA creó la SUPROLIGA. Esta “lucha de poderes” persiste porque nadie cede dado que el mercado no es uniforme y se compone de fragmentos repartidos en cada país. Está casi en la misma línea que la construcción en proceso de una identidad nacional de Europa con la Unión Europea y su mercado “común”. Hay demasiada historia que superar y no todos pueden comer del mismo pastel.

-Mientras, los equipos de media-baja tabla de las ligas domésticas europeas... ¿Malviven?

Malviven por sus realidades económicas. Una liga profesional lo es porque se entiende que se desenvuelve dentro de un entorno empresarial y financiero. No puede sostenerse en base a nuestras emociones culturales y del cariño hacia “nuestros” colores, clubes e historia. Son empresas que deben ser rentables y construidas sobre conceptos y requerimientos empresariales.

La Euroliga es una industria. Responde a la capacidad y objetivo de unas empresas (clubes) que disponen de unos recursos y quieren ofrecer un producto al mercado. Los que tienen esa viabilidad pertenecen a esa industria. Los que no, deben encontrar su mercado o el producto adecuado para su clientela y público. Y si es en una liga “menor”, pues es su realidad. No malvive el que no puede comprar un chalet de 7 habitaciones y solo se debiera permitir uno con 2 habitaciones.

-Mientras, la NBA, cada verano que pasa amplía el tope salarial de sus franquicias lo que permite ver contratos desorbitados en jugadores que en Europa serían 'sólo' buenos jugadores... El ex ACB Joe Ingles ha pasado de percibir de 2.1 millones de dólares a 13 millones por curso tras promediar en Los Utah Jazz unos discretos 7,1 puntos, 3.2 rebotes y 2.7 asistencias. ¿Cómo puede afrontar Europa tal mercado sin perder a sus talentos de forma rápida y sin conseguir un business significativo por la pérdida de estos?

Ante todo hay que respetar a todo trabajador. Su valor depende de su utilidad y rentabilidad para su empresa y dentro de su mercado. No podemos reducirnos a una percepción emocional de quien es “bueno”, “normal” o “malo”. Todo componente o trabajador dentro de una empresa aporta valor, si este valor corresponde a 1.000 euros o 15 millones de euros, es lo que vale.

La NBA tiene un mercado sólido, homogéneo y rentable, empezando en los Estados Unidos. Luego tienen la visión, capacidad y estrategia para ampliar y fidelizar un mercado tanto interno como externo, en el resto del mundo. Hacen lo que deben y tienen que hacer. Si el resto puede competir, pues a competir. Si no, cada uno debe vivir dentro de las posibilidades, de su entorno económico social.

-En España, este curso, por fin se ha conseguido llegar a un acuerdo entre FEB, ACB, ABP y CSD. Se ha reducido el canon significativamente (de 3-4 millones de euros a 1.9 millones más con otros tiempos y condiciones) lo que por fin ha facilitado el ascenso de los equipos desde la LEB Oro este año.

Ya era hora. Esto llega 10 años o temporadas tarde.

Jordi BERTOMEU

Yo entendí que la Euroliga ha estado ejerciendo, hasta la fecha, mucha contención hacia las ligas nacionales como la ACB. Con todo el respeto a los gestores actuales en la Liga ACB y los clubes, es inconcebible que la economía en España pueda sostener lo que es una liga profesional con todas sus letras. Debe procederse a una transformación adaptada. Un modelo donde haya un consenso y acuerdo entre los actores principales, -grupo de accionistas, las instituciones municipales y autonómicas/regionales y los patrocinadores-, para que en cada ciudad donde se quiere establecer un club profesional haya un sostén de garantía financiera.

Acordar con la FEB los mecanismos de apoyo técnico y en formación para el baloncesto de cantera (hasta la U22), siendo la cantera donde se forman realmente como personas (académica y deportivamente) los jóvenes en los colegios/institutos y universidades.

Establecer límites en topes salariales, viabilidad de presupuestos reales auditados, disponer de mecanismos para las pensiones o fondos de transición para cuando los deportistas abandonen su actividad profesional en la Liga.

Establecer una liga "semiprofesional" que sería la fusión de la LEB y la EBA para jugadores que ya hayan terminado su periodo formativo. Que en los clubes profesionales no haya solo asalariados, sino los mejores profesionales en la formación y preparación, acreditados como en toda empresa.

-A pesar de los éxitos de las selecciones absolutas y de cantera, las competiciones FEB han sufrido un importante deterioro cuando debieran ser el vivero para nuestros jóvenes talentos ¿Crees que ahora, con la posibilidad de ascender, se atraerán más sponsors y, serán más profesionales y competitivas?

No. Para nada, dado que es evidente que la industria no tiene homogeneidad ni solidez de vigencia a largo plazo. Hay que tener en cuenta, como dice un buen amigo mío, que la UNIDAD no significa UNIFORMIDAD, ni se autoexcluyen.

La realidad es que llevo años escuchando muchas familias que buscan un camino para sus hijas y sus hijos porque se dan cuenta de la debilidad y precariedad del mercado laboral tanto dentro del deporte como fuera. España no tiene la capacidad de sostener unos clubes profesionales reales de alto nivel (Liga Endesa/Euroliga) en más de 10 ciudades.

Y las competiciones de debajo de la Liga Endesa deben unificarse y construirse en las universidades, colegios e institutos. En España hay más de 60 universidades y hay 17 plazas de equipos de la Liga Endesa donde muchos clubes tienen deudas insostenibles e “insolventables”. Ya no existen los regalos fiscales institucionales o privados de los años 80.

Hay que darse cuenta de esto rápidamente, si no cada año saldrán más jóvenes talentos hacia mercados donde pueden seguir combinando su formación académica personal con la práctica del deporte y tendremos más abogados contentos por las jaquecas de reclamaciones contra la LIGA o clubes dichos “profesionales” .

Aíto García Reneses (ACB Photo / Tolo Parra)

No he tenido la oportunidad de leer o escuchar el planteamiento de Aíto en detalle, y me encantaría dado que llevo 3 años y medio discutiendo con varias personas al respecto. Y todos entienden que no se pueden cambiar las tradiciones o hábitos actuales.

Considero que se debe:

Activar el mecanismo de la promoción de la educación y formación de élite vía el deporte universitario.

Reconciliar el alto nivel deportivo con el alto nivel de rendimiento académico.

Complementar el deporte federado con el deporte universitario.

Proveer liderazgo y voz en el desarrollo de las actitudes públicas hacia el deporte escolar y universitario.

Cambiar totalmente la percepción pública de los fracasos de deportistas en su transición al mundo laboral.

Posicionar las universidades con un mecanismo de incremento de sus recursos y de ingresos.

Ofrecer lecciones fundamentales en liderazgo y trabajo en equipo, y sobre ganar y perder que tiene un papel insustituible en el mundo de la empresa, del gobierno, de lo militar y las ambiciones académicas.

-Ya se ha cumplido un año desde que Jorge Garbajosa supliera en la presidencia a José Luis Sáez por los juicios que este último afronta por acusaciones de delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental, blanqueo de capitales, delito fiscal y pertenencia a grupo criminal. Más allá de una exigencia común por no tener instituciones públicas dirigidas por corruptos ¿Ves en el relevo de Garbajosa a un ‘facilitador’ en un cambio hacia ese modelo académico-deportivo?

La última vez que estuve con Jorge, nuestra conversación concernía entre la transición del deportista profesional a una vida civil productiva teniendo en cuenta el trágico síndrome de los “juguetes rotos” y de la debilidad de los sistemas de preparación a esta fase por los estamentos y las propias familias.

Evidentemente la FEB en los últimos 12-13 años nos ha regalado, a través de las selecciones nacionales desde las U16 hasta las selecciones mayores, éxitos extraordinarios y ejemplaridad de rendimiento de muchos de las jugadoras y jugadores.

Es más que evidente que llega el momento de revolucionar el deporte de formación en España y transformar el modelo existente. Uno de los objetivos principales es potenciar el rol fundamental del deporte escolar y universitario como base clave de la formación de los jóvenes en España.

Los puntos que considero primordiales son:



Aumentar la tasa de deportistas que se convierten en estudiantes universitarios.

Multiplicar el número de jóvenes que pueden estudiar y practicar deportes.

Fomentar y Resaltar la EXCELENCIA y el ÉXITO.

Promover de manera estructurada el MÉRITO, la EJEMPLARIDAD, el ESFUERZO y la SALUD.

Convertir la actividad deportiva como instrumento y agente de formación académica en la Educación Superior Universitaria.

Mejorar el “ranking” mundial de las universidades de España.



Según los últimos datos que estuve recopilando en la FIBA cuando estaba trabajando allí, en España se produce cada año:

Licencias U18-U16 = +/- 90.000

Liga ACB = 500 Licencias profesionales

Liga LEB = 500 Licencias profesionales y semiprofesionales.

Liga LFB = 300 Licencias profesionales y semiprofesionales.

SE QUEDAN SIN PLAZA PROFESIONAL EN BALONCESTO unos 89.000 JÓVENES CON TALENTO, APTITUDES E ILUSIÓN.

Resalto que un diploma universitario tiene un impacto directo en la calidad de vida de una persona.

En Estados Unidos el informe A 2013 report by The College Board muestra que los ingresos medios de una persona habiendo obtenido una licenciatura son un 65 por ciento más altos que los que han alcanzado únicamente el bachillerato.

Anicet Lavodrama machaca sobre los 2.20 de Arvydas Sabonis (Foto: ACBPhoto).

El baloncesto se vivía intensamente en pequeñas ciudades como Ferrol, y las grandes ciudades. Había las zonas grises fiscales y mecenas enamorados del baloncesto. Hoy en día ya no.

Yo me siento privilegiado y así fue en Ferrol, Badalona y Valladolid. Y mis dos hijos nacieron en esa época, así que fue excepcional para mí teniendo todo esto en cuenta.

-Todos te recordamos colgado del aro continuamente y haciendo tapones estratosféricos pero, hablando de reubicación de deportistas... ¿A qué te dedicas actualmente?

‘Colgado de los aros’ de iniciativas empresariales en material deportivos (pavimentos de madera y sintéticos), servicios en base a los valores del deporte y un proyecto turístico alimentario muy interesante.

-¿Cuáles son los objetivos principales de los clínics en los que das esos servicios?

Los Clinics de tecnificación que ofrezco e impartimos en mi empresa Asis Sport, introducen el elemento cognitivo asociado a la más que necesaria mejora técnica y en fundamentos de los jugadores y deportistas. Son un plus clave para los deportistas que buscan la excelencia, ya que el objetivo es el crecimiento y construcción mental emocional de un deportista para afrontar, responder y encontrar siempre recursos que le darán satisfacción porque será un deportista más eficaz dentro de sus equipos y en cualquier nivel de competición.

Parece complicado, pero cuento con técnicos muy experimentados y buenos “docentes” como Josep Maria Margall , Carlos Bernabé (creador del método “Cognitive Training”, Dejan Prokic y Predrag Knerta. Antes contaba igualmente con Paco Alonso que junto con Pepe Margall, sorprende que no estén permanentemente incorporados o buscados por todos los jugadores que quieren alcanzar un alto nivel o todos los clubes que realmente quieren estar con los mejores formadores.

Este trabajo se compaginaría perfectamente con el trabajo en los clubes. Creo que sería muy útil insertarlo dentro de la programación anual de las canteras. Razón por la cual los denominamos “clinic” y no solamente campus, porque está abierto a todos los formadores que quieran o necesiten aprender y compartir. Hasta ahora, algunos han confiado en nosotros en Galicia, Málaga y Canarias .

Por cierto, también colaboro en el programa semanal de baloncesto en 101TV de Málaga Zona Verde.

-¿Qué perspectivas de futuro tienes?

Siempre positiva y optimista, pero muy consciente de las dificultades existentes o que mucha gente, desafortunadamente, nos interponen.

-¿Quién se interpone?

La competencia empresarial.

Anicet Lavodrma con Serge Ibaka, su descubrimiento (Foto: ACB Photo).

En esa época yo estaba trabajando con los Cleveland Cavaliers como ojeador internacional. Asistí al Afrobasket U18 donde participaba la selección de Congo Brazzaville donde el jugador que más impactaba era Serge. Impactaba desde 3 aspectos: su evidente capacidad de liderazgo emocional y comportamental, y unas características atléticas de nivel NBA.

Lo comuniqué a 3 personas de confianza porque era obvio que su proyección era NBA y debía estar en un entorno más propicio a su desarrollo y para mí esto era un club en España. Pero se interpuso un suyo familiar con lazos en Francia. Pero ya había un convencimiento de su familia y la Federación del Congo, en base a su confianza en mí, de que el mejor lugar era España. Y se vino a L’Hospitalet a jugar. Luego me incorporé a You First justo antes de llegar Serge a España.

Para darles a nuestros usuarios más amantes de la Historia de nuestro baloncesto una dosis de ésta, acabemos esta entrevista con tu época como jugador ¿Quién fue el rival más fiero al que te enfrentaste en la ACB?

Fiero es un término que no se ajusta a nadie al cual me haya enfrentado. Pero se acercaban Audie Norris, Mike Phillips y Stanley Roberts. Yo siempre jugué de pivot y Stanley era demasiado voluminoso (2.15 y más de 125 kilos) para mí, sobre todo dado que tenía a Carl Herrera y Antonio Martín junto con Fernando Romay para ir desgastándome. No teníamos tanto volumen en el OAR Ferrol que es donde jugaba por aquel entonces. Mike era mucho más experto y alto que yo. Audie era el que físicamente me podía aguantar más y estaba en un equipo donde igualmente tenía mucho volumen.

-Ok, entiendo que eran los más duros y efectivos ¿Y en la NCAA?

Cherokee Rhone de Centenary University (donde jugó Robert Parish) y Craig Beard (de Samford). Los dos eran jugadores muy duros físicamente, a la vez, con una polivalencia que me era difícil defender. No se dejaban intimidar por la “reputación” que yo tenía en la liga universitaria.

Recuerdo a Rhone en León y en Santa Coloma, me decían que era muy bueno pero que jugaba arrastrando una pierna. Ojalá, al igual que el tal Craig de quien desconozco su carrera deportiva, haya sabido adaptar sus virtudes deportivas a la vida ‘real’.