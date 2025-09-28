El verano llegó a su fin y las ligas de baloncesto arrancan con fuerza a finales de septiembre y octubre. Las distintas competiciones inician oficialmente su temporada, prometiendo partidos cargados de intensidad y emoción. Pero surge la pregunta: ¿dónde ver los principales encuentros y cuál es su precio final? Solobasket tiene la respuesta y te guía para no perderte ni un solo partido.

Baloncesto ACB: ¿Dónde verlo?

El verano de 2025 ha supuesto un auténtico terremoto en los derechos televisivos del baloncesto en España. Tras años de monopolio de Movistar+, nuevas plataformas se reparten ahora los derechos de las tres competiciones más seguidas: la Liga Endesa, la Euroliga y la NBA.

🙌 @sergioscariolo como entrenador del @RMBaloncesto, @pablolaso con el micrófono en la mano… y 𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙜𝙪𝙣𝙩𝙖.



Define HISTORIA DE NUESTRO BALONCESTO.



📺 La segunda semifinal, en directo gratis en @DAZN_ES. pic.twitter.com/ENIzRHkQbG — Liga Endesa (@ACBCOM) September 27, 2025

La Liga Endesa ya no se verá en Movistar+, plataforma que poseía sus derechos desde 2015, siendo DAZN la nueva opción para disfrutar de todo el baloncesto de ACB. Se convierte así en la nueva casa del baloncesto español para los próximos cinco años tras el acuerdo firmado durante el verano. Fran Guillén junto a Pablo Laso y Victor Claver son los encargados de narrar la Supercopa Endesa.

Los aficionados podrán disfrutar de más de 1.700 partidos en directo y a la carta durante los próximos cinco años, acompañados de contenido exclusivo como entrevistas, resúmenes y programas especiales centrados en equipos y jugadores de cada jornada.

Además, como parte del acuerdo, se encuentra el regreso de la ACB a la televisión en abierto trece años después. La plataforma de DAZN retransmitirá un total de siete partidos por jornada, mientras que los otros dos encuentros se emitirán en abierto: uno a través de TVE (La 1, La 2 o Teledeporte) y otro en televisiones autonómicas, incluyendo entre las opciones TV3.

¿Dónde seguir la Euroliga?

Movistar Plus continuará retransmitiendo la Euroliga, manteniéndose al frente de la principal competición continental de baloncesto, con narraciones de voces experimentadas como David Carnicero, Amaya Valdemoro, Sara Giménez y Antonio Lamolda. Además, seguirá ofreciendo Eurofighters, el programa que analiza cada jornada, e incorporará la opción de seguir Euroleague Women en su programación.

¡Conoce un poquito más a nuestros narradores!



Jugamos, reímos y calentamos motores con “le paso el balón a…” ⁰El martes empieza la Euroliga 🏀⁰Prepárate para vivir cada canasta en Movistar Plus+#Euroleague pic.twitter.com/Nt0EjJMv79 — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) September 26, 2025

La NBA se verá por Amazon Prime y DAZN

En España, la NBA se podrá seguir a través de dos plataformas: Amazon Prime y DAZN. Los aficionados tendrán acceso a los mejores partidos de la liga estadounidense, con emisiones en directo, contenido a la carta, análisis y resúmenes de cada jornada. El equipo de Amazon Prime estará compuesto por Lalo Alzueta, Marc Mundet, Andrés Monje, Anna Cruz y Sergio Rabinal.

En 1995, Canal+ se hizo con los derechos de la NBA en España y comenzó a retransmitir partidos en directo. El primer encuentro emitido fue el 1 de diciembre de ese año, enfrentando a los Houston Rockets con los Utah Jazz, con la narración de Andrés Montes y los comentarios de Santiago Segurola. Ese momento marcó el inicio de una relación de tres décadas entre la NBA y Movistar Plus+, con voces tan reconocidas como el mencionado Montes, además de Antoni Daimiel, Guille Giménez o Fran Fermoso.

¿Cuánto cuesta ver el baloncesto en España?

El baloncesto en España se repartirá entre tres plataformas diferentes, que ofrecerán la Liga Endesa, Euroliga y la NBA, cada una con sus propios precios y paquetes de suscripción. Los aficionados deberán elegir entre distintas opciones para acceder a los partidos en directo y a la carta, así como a contenidos exclusivos, resúmenes y programas especiales, adaptándose a sus preferencias y presupuesto.

Movistar Plus

Incluye Euroliga con un paquete básico de 9,99 euros al mes y dos partidos por jornada; paquete completo por 37 euros al mes y ver todos los partidos.

DAZN

Liga Endesa y selección de partidos NBA por 9,99 euros al mes.

Premium por 31,99 euros al mes con todos los deportes de la plataforma.

Made in USA por 4,99 euros al mes con NBA, NASCAR y NFL.

Amazon Prime Video

Incluye 187 encuentros de la NBA por 4,99 euros al mes. Serán partidos diferentes a los vistos en DAZN.

NBA League Pass